Medeverdachten Tarwekamp wijzen naar Moshtag: 'Wie betaalt die bepaalt'
Moshtag B. ontkent dat hij achter de dodelijke aanslag op een bruidsmodezaak in Den Haag zat. Volgens de man, die lange tijd in Roosendaal woonde, wilde hij eerst alleen bruidsjurken laten stelen. Zijn medeverdachten schetsen echter een heel ander beeld. "Wie betaalt, die bepaalt", klonk woensdag in de rechtszaal.
Moshtag B. zegt dat hij in eerste instantie enkele bruidsjurken wilde laten stelen. Dat "Operatie A" uiteindelijk escaleerde tot een dodelijke aanslag aan de Tarwekamp in Den Haag, was volgens hem niet zijn idee. Wel hield hij het plan uiteindelijk niet tegen.
Aan het einde van de zitting op woensdag komt Moshtag nog terug op zijn eerdere verklaring bij de politie, waarin hij zei dat hij "stemmen hoorde". "Dat was puur impulsief. Ik werd overdonderd door een verhoor. Ik zat zelf in een storm van emoties. Voor mij was het ook traumatiserend."
Bij de explosie in de bruidsmodezaak in december 2024 kwamen zes mensen om het leven. Voor de zaak werden Moshtag B., die opgroeide in Roosendaal en de ex-vriend is van de eigenaresse van de bruidszaak, de Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. en de uit Oosterhout afkomstige Adil A. opgepakt.
Verdachten tegenover elkaar
Moshtag verklaarde eerder op woensdag dat de uitbreiding van het oorspronkelijke plan vooral van de anderen kwam. Mourad, Ilyas en Adil spreken dat tegen.
Mourad, een jeugdvriend van Moshtag, antwoordt tijdens de zitting geregeld dat hij "geen actieve herinnering" heeft aan gebeurtenissen uit de voorbereiding. Ook zijn neef Ilyas gebruikt die woorden meerdere keren. Toch vertelt Mourad vervolgens wel over de bijeenkomst in een café in Oosterhout, zo'n twee weken voor de explosie.
Muren bekladden en auto in brand steken
"Daar werd besproken op welke wijze we het plan gingen uitvoeren", zegt Mourad. "Muren bekladden, een auto in brand steken. Het idee van het in brand steken van de zaak kwam van Moshtag."
Ilyas ziet zichzelf vooral als uitvoerder en niet als planner. De actie krijgt de naam Operatie A. Hij zegt mee te hebben gedaan voor de 1000 euro die hem was beloofd. "Ja, ik had schulden. Maar wat er uiteindelijk is gebeurd, dat had ik me nooit kunnen indenken", zegt hij.
Bij de uiteindelijke aanslag werd een grote hoeveelheid benzine in de zaak gespoten en in brand gestoken.
Alibi verschaffen
Mourad en Ilyas zorgden voor de explosie op 7 december. Moshtag zat op dat moment in Londen om zichzelf een alibi te verschaffen. Adil was toen niet meer betrokken. Nadat de neven op 1 december werden opgepakt, omdat surveillerende agenten veertien jerrycans met brandstof en zes cobra's in hun busje zagen liggen, besloot Adil ermee te stoppen.
"Gelukkig heb ik wel actieve herinneringen aan wat er gebeurde", zegt Adil. Volgens hem kwamen hij, Moshtag en Mourad al in juli bij elkaar op een parkeerplaats bij een supermarkt in Roosendaal, ruim vier maanden voor de explosie.
Heel wat onzin
"Ik hoor heel wat onzin. Moshtag blijft liegen en neemt nog steeds geen verantwoordelijkheid. We hebben het toen niet over een specifieke klus gehad. Op 16 november, bij de bespreking in het café in Oosterhout, hoorde ik voor het eerst over brandstichting", zegt Adil.
Verder zegt hij dat brandstichting niet zijn keuze zou zijn geweest. Toch blijft hij op dat moment bij Moshtag en het plan betrokken: "Wie betaalt, die bepaalt." Zelf denkt hij dan nog aan het stelen van een tiental bruidsjurken om daar geld aan over te houden.
Na een verkenning op 28 november besluit Adil naar eigen zeggen alsnog te stoppen. Hij zegt dat hij het niet met het plan eens is, onder meer omdat de zaak midden in een woonwijk ligt. Ook vindt hij dat er te veel benzine gebruikt gaat worden. Mourad en Ilyas hadden meer dan honderd liter getankt. "Het was het plan eruit of ik eruit. Toen ben ik eruit gegaan. Ik een professional, zoals Moshtag zegt? Dat is grote onzin."
Aanslag voorkomen
Waarom hij vervolgens niets deed om de actie tegen te houden? "Ik kan niemand dwingen. Ik ga niet de politie bellen, ik ben geen snitch. De makkelijkste manier was om mijn telefoon uit te zetten en niet op te komen dagen."
Donderdag gaat de rechtszaak verder. Dan worden onder meer de persoonlijke omstandigheden van de verdachten besproken.