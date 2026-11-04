Medeverdachten Tarwekamp wijzen naar Moshtag: 'Wie betaalt die bepaalt'

Moshtag B. ontkent dat hij achter de dodelijke aanslag op een bruidsmodezaak in Den Haag zat. Volgens de man, die lange tijd in Roosendaal woonde, wilde hij eerst alleen bruidsjurken laten stelen. Zijn medeverdachten schetsen echter een heel ander beeld. "Wie betaalt, die bepaalt", klonk woensdag in de rechtszaal.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Moshtag B. zegt dat hij in eerste instantie enkele bruidsjurken wilde laten stelen. Dat "Operatie A" uiteindelijk escaleerde tot een dodelijke aanslag aan de Tarwekamp in Den Haag, was volgens hem niet zijn idee. Wel hield hij het plan uiteindelijk niet tegen. Aan het einde van de zitting op woensdag komt Moshtag nog terug op zijn eerdere verklaring bij de politie, waarin hij zei dat hij "stemmen hoorde". "Dat was puur impulsief. Ik werd overdonderd door een verhoor. Ik zat zelf in een storm van emoties. Voor mij was het ook traumatiserend." Bij de explosie in de bruidsmodezaak in december 2024 kwamen zes mensen om het leven. Voor de zaak werden Moshtag B., die opgroeide in Roosendaal en de ex-vriend is van de eigenaresse van de bruidszaak, de Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. en de uit Oosterhout afkomstige Adil A. opgepakt. Verdachten tegenover elkaar

Moshtag verklaarde eerder op woensdag dat de uitbreiding van het oorspronkelijke plan vooral van de anderen kwam. Mourad, Ilyas en Adil spreken dat tegen. Mourad, een jeugdvriend van Moshtag, antwoordt tijdens de zitting geregeld dat hij "geen actieve herinnering" heeft aan gebeurtenissen uit de voorbereiding. Ook zijn neef Ilyas gebruikt die woorden meerdere keren. Toch vertelt Mourad vervolgens wel over de bijeenkomst in een café in Oosterhout, zo'n twee weken voor de explosie.