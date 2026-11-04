Live | Drama Tarwekamp, brandstichters zeggen: Moshtag gaf opdracht

15:18

Adil stoort zich aan de verklaringen die Moshtag aflegde. "Het ergste is dat Moshtag blijft liegen."



Adil zegt dat hij na dat zomerse contact dat tot niets leidde op 22 oktober 2024 opnieuw door Mourad werd benaderd. Adil vroeg: " Wat moet er precies gedaan worden? Hij zei dat het ging om een soort incasso, mensen moesten geld betalen. Die persoon had volgens Moshtag een schuld gemaakt. Hij zegt een osso. En geen zaak dus."

Hij deed het voor het geld. "Absoluut".

"Later op 16 november hoorde ik dat het ging om een modezaak en brandstichting. Ik had in mijn hoofd modezaak, industrieterrein. Maar ik nam hem (Moshtag) niet serieus."