Moshtag B. stalkte maandenlang zijn ex voor explosie Tarwekamp

De hoofdverdachte van de Tarwekamp-explosie stalkte, bedreigde, mishandelde en hackte zijn ex-vriendin G.A. ruim negen maanden voordat hij haar bruidsmodezaak opblies. Dat bleek maandag tijdens de zesde voorbereidende rechtszitting in de rechtbank van Den Haag. De explosie, waarbij zes mensen om het leven kwamen, was het slotstuk van een periode waarin de in Roosendaal opgegroeide Moshtag B. alles deed om haar het leven zuur te maken.

Trouwjurken met benzine besprenkeld Het idee om haar bruidsmodezaak te vernielen ontstond een paar maanden voor de explosie van 7 december 2024. Moshtag B. schakelde daarvoor Adil A. (34) uit Oosterhout en de neven Mourad B.T. (30) en Ilias B. (25) in uit Roosendaal.

Verder dreigde hij privéfoto’s naar haar familieleden te sturen. Ook hackte hij haar telefoon tot twee dagen na de explosie, om te kunnen volgen wat ze deed, schrijft Omroep West .

Hij controleerde, belde, appte en observeerde G.A. overal. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zelfs tot aan een hotel in Londen. "Ik maak alles kapot wat je liefhebt", stuurde Moshtag B. haar, omdat hij niet kon accepteren dat hun relatie voorbij was.

Een eerste poging om de zaak in brand te steken mislukte. Op 1 december werden de neven door in Oosterhout de politie gepakt. Ze hadden jerrycans met tweehonderd liter benzine bij zich. Maar omdat ze weer snel vrijkwamen, lukte de aanslag een week later wel. Ze gingen in de vroege ochtend van 7 december de bruidsmodezaak binnen, besprenkelden de trouwjurken met benzine en staken die aan.

Hoeveel benzine werd er gebruikt

TNO en het NFI hebben onderzoek gedaan naar de hoeveelheid benzine die bij de aanslag is gebruikt. Op de zitting van maandag werd duidelijk dat het rapport klaar is.

Daaruit blijkt volgens het OM dat 'wetenschappelijk is vastgesteld dat om een explosie met deze kracht te veroorzaken minimaal twintig tot 45 liter benzine nodig is'. Dat wil overigens niet zeggen dat dit ook de gebruikte hoeveelheid is.

Volgens advocate Feride Tosun, die Mourad B.T. bijstaat, zegt haar cliënt al vanaf het begin dat er veel minder benzine is gebruikt bij het veroorzaken van de explosie. "Cliënt heeft nooit gewild dat het hele gebouw zou instorten. Als blijkt dat er minder benzine is gebruikt, zou daarmee ook de aanklacht voor moord moeten vervallen."

Maar daar gaat het OM niet in mee. "Het gaat nog steeds om een heel grote hoeveelheid benzine."

Uitspraak in januari 2027

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de explosie staat gepland vanaf woensdag 4 november. Voor die tijd zijn er nog twee voorbereidende zittingen. De rechtbank laat weten dat de uitspraak in januari 2027 zal zijn.