Moshtag wilde eerst alleen jurken stelen, uiteindelijk sterven zes mensen

Hoofdverdachte Moshtag B. van de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag voelde zich gekrenkt door zijn ex-vriendin. Het gekrenkte ego van de in Roosendaal opgegroeide B. leidde uiteindelijk tot een explosie in de bruidsmodezaak van de ex-vriendin. Zes mensen overleefden de verwoestende explosie niet.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

B. staat woensdag samen met de Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. en de uit Oosterhout afkomstige Adil A. terecht voor de dodelijke explosie van 7 december 2024. B. had een relatie met de eigenaresse van de bruidsmodezaak. Dat die relatie stuk liep, kon B. niet verkroppen. Van de liefde was niets meer over. “Als ik erop terugkijk voelde ik me gekrenkt.” Aan-uitrelatie

Het was een aan-uitrelatie die zo’n anderhalf jaar duurde voordat het definitief uitging, zegt B. Hij stalkte zijn ex-vriendin vanaf maart 2024. Kloonde haar telefoon, mishandelde haar en hackte haar sociale media. “Ze was heel gecharmeerd van u. Ze voelde zich verwend. U hielp haar en gaf haar een maandelijkse toelage. Maar u probeerde haar te claimen was bezitterig en jaloers. U zou haar financieel kapot maken zodat ze weer terug zou komen. Ze vermoedde dat u haar bespiedde”, houdt de rechter B. voor. Lening terugkrijgen

Het geldbedrag dat B. aan zijn ex-vriendin zou hebben gegeven, was volgens hem een lening. Na het stoppen van de relatie wilde B. het geld dan ook terug. Om hoeveel het zou gaan, wordt in de rechtszaal niet duidelijk.

Volg de zaak in ons liveblog De zaak tegen de vier verdachten voor de rechtbank in Den Haag is nog bezig. In ons liveblog lees je wat er gebeurt in de rechtszaal.