Bekende Brabanders lachen om film Carnaval: 'Grote chaos'

Bekende Brabanders hebben flink gelachen bij de première van de film Carnaval. Ze noemen hem “grappig”, “Brabants”, “briljant” en ook wel een beetje “stereotyperend”. Na afloop vertellen ze wat ze écht van de film over het Brabantse volksfeest vinden.

Weerts omschrijft de film als één grote chaos. “Alles is uitvergroot, van hier tot en met Tokio. Alles waarvan je hoopt dat het erin zit, zit erin. Ik heb me echt kapotgelachen.”

“Wat een kutfilm, jonguh”, grapt acteur Mike Weerts uit Overloon. Volgens hem is het echt een film voor carnavalsliefhebbers die komen om te “zuipen, kotsen en je broek vol te schijten”. “Maar het is wél grappig.”

Tranen

Carnavalsartiest Vieze Jack vindt de film “briljant”, “grandioos” en “weergaloos”. “Ik wil hem eigenlijk morgen nog een keer zien. Ik heb echt van begin tot eind tranen in mijn ogen gekregen van het lachen”, vertelt hij.

Jeffrey Erens, zoals Vieze Jack in het dagelijks leven heet, ziet in de film een kleine samenvatting van zijn eigen carnaval. “Alles zit erin. Bier, explosies, bam. Je moet echt kijken”, zegt hij. “Ik denk dat het een hele leuke film is voor jong en oud. Zeker als je in Brabant woont, ga je het waarderen.”

Humor

Carnavalszanger Chef Soldaat, in het dagelijks leven Joris Wijnen, herkent het Brabantse feest ook in de film. “Carnaval zit écht in deze film. Heel veel humor, heel veel bier: keileuk”, vertelt hij. “Het is allemaal een beetje uitvergroot, maar dat is ook wel heel grappig.”

De carnavalsartiest uit Hoeven sluit niet uit dat hij de film nog een keer gaat bekijken. “Een goede kameraad van mij vindt deze humor ook heel grappig. Je moet ervan houden, maar als je echt van carnaval houdt, dan houd je ook van deze film.” Volgens hem is de film plat en chaotisch, met vooral veel gekkigheid. “Dat is ook een beetje carnaval natuurlijk.”

Tikkeltje overdreven

Zanger René Schuurmans uit Maaskantje heeft ook genoten. “Ik heb veel gelachen. Het is heel Brabants: veel seks, bier en geen rock-‘n-roll, maar carnavalsmuziek.” Hier en daar vindt hij de film een tikkeltje overdreven. “Maar dat moet ook.”