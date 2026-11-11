Twintig jaar geleden, toen de straatverlichting in de Eindhovense binnenstad voor het eerst doofde en de sprookjesachtige kunstwerken van GLOW in het licht werden gezet, was Melanie Jeuken er al bij. Ze woonde destijds in Eindhoven en ging met een groepje vriendinnen van haar kookclub naar het lichtfestival. Sindsdien heeft ze geen editie meer gemist. Dit keer is ze zelfs onderdeel van een van de kunstwerken. "Het is en blijft een fantastisch schouwspel."

Karin Kamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ja, ik ben fan vanaf het prille begin", vertelt de 46-jarige Melanie dinsdag. "GLOW verraste me totaal met al die schitterende lichtjes. Ik had geen idee wat me te wachten stond en dat maakte het extra uniek."

"We stapten op ons fietsje en lieten ons gewoon verrassen."

De verlichte stad brengt haar meteen terug naar de fietstochten die ze als twintiger maakte. "We lieten ons gewoon verrassen, stapten op ons fietsje en gingen van kunstwerk naar kunstwerk. Het was een soort Lichtjesroute 2.0", zegt ze, verwijzend naar de kilometerslange tocht langs lichtornamenten die de bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944 herdenkt. De Catharinakerk, waar ooit een projectie werd getoond waardoor het leek alsof de hele kerk in elkaar stortte, maakte grote indruk. "Dat was ontzettend gaaf", blikt ze terug.

De Catharinakerk in Eindhoven staat al jaren in de spotlight bij GLOW (archieffoto: Karin Kamp).

Inmiddels heeft Melanie Eindhoven verruild voor Bakel, een dorp waar het tempo een stuk lager ligt. Toch blijft Eindhoven haar stadje. "In mijn woonkamer en op mijn werkplek hangen twee grote foto's van Eindhoven, zodat ik me toch een beetje thuis voel. En in de keuken hangt een enorm doek van drie bij vijf meter. Als ik aan het koken ben, kijk ik zo uit op de Bijenkorf."

"Glow is als de verjaardag van je moeder, daar wil je gewoon bij zijn."

GLOW is een goed excuus om weer even terug te gaan. "Dan gaan we shoppen, eten iets in een restaurant en lopen daarna een deel van de route. Hoewel het na twintig edities niet meer zo verrassend is, blijft het prachtig. GLOW is als de verjaardag van je moeder, daar wil je gewoon bij zijn." Dinsdagavond is ze weer van de partij met haar gezin. "We gaan altijd doordeweeks, want in het weekend kun je echt over de koppen lopen", zegt ze. "Maar ik verlang niet terug naar de begintijd, hoor, toen het rustiger was. Het is juist heel mooi dat het zoveel publiek trekt en GLOW past ook perfect bij de Lichtstad."

Melanie komt al vanaf de eerste editie bij GLOW (privéfoto).

Eén ding wil Melanie absoluut niet missen. "Ik ben dit jaar onderdeel van het GLOW-kunstwerk Machina. Daarbij zijn duizend gezichtjes verwerkt van mensen die een selfie hebben ingestuurd en in een geluidsopname vertellen wat verbinding voor hen betekent. Ik hoop dat ik mezelf kan ontdekken in de reflecties van het lichtspel", zegt ze lachend. Ook heeft het gezin tickets gekocht voor de droneshow in het Philips Stadion. "Mijn zoontjes van 10 en 11 zijn fan van PSV en vinden het sowieso super om weer eens in het stadion te zijn. Ik verwacht van die show echt iets nieuws, want drones worden voor het eerst op deze manier ingezet en we kunnen ze op ooghoogte volgen." Tijdens GLOW verandert Eindhoven acht avonden in een lichtspektakel. Hier lees je alle verhalen over GLOW.