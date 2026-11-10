Protesten over Piet bij intocht Sinterklaas in Den Bosch

Tijdens de Sinterklaasintocht in Den Bosch zondag worden meerdere demonstraties verwacht. Verschillende groepen hebben aangekondigd actie te voeren en hun mening te laten horen over het uiterlijk van Piet. Burgemeester Jack Mikkers had dat liever anders gezien. "Ik had gehoopt dat we deze discussie inmiddels achter ons hadden gelaten."

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Demonstranten die komen voor de 'klassieke' zwarte Piet kunnen terecht in een speciaal aangewezen vak in de Orthenstraat. Dit ligt op ruime afstand van de Markt, waar de Sint aankomt. Het demonstratiegebied wordt met borden aangegeven. Onder andere Defend Den Bosch heeft opgeroepen tijdens de intocht actie te voeren. Er zullen politieagenten en toezichthouders aanwezig zijn. Nog steeds discussie

Burgemeester Mikkers benadrukt dat de gemeente wettelijk verplicht is ruimte te bieden aan demonstranten. "Het recht op demonstreren is onderdeel van onze democratie", zegt hij. "We hebben met de demonstranten duidelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de plek van demonstreren."