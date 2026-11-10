Protesten over Piet bij intocht Sinterklaas in Den Bosch
Tijdens de Sinterklaasintocht in Den Bosch zondag worden meerdere demonstraties verwacht. Verschillende groepen hebben aangekondigd actie te voeren en hun mening te laten horen over het uiterlijk van Piet. Burgemeester Jack Mikkers had dat liever anders gezien. "Ik had gehoopt dat we deze discussie inmiddels achter ons hadden gelaten."
Demonstranten die komen voor de 'klassieke' zwarte Piet kunnen terecht in een speciaal aangewezen vak in de Orthenstraat. Dit ligt op ruime afstand van de Markt, waar de Sint aankomt. Het demonstratiegebied wordt met borden aangegeven. Onder andere Defend Den Bosch heeft opgeroepen tijdens de intocht actie te voeren. Er zullen politieagenten en toezichthouders aanwezig zijn.
Nog steeds discussie
Burgemeester Mikkers benadrukt dat de gemeente wettelijk verplicht is ruimte te bieden aan demonstranten. "Het recht op demonstreren is onderdeel van onze democratie", zegt hij. "We hebben met de demonstranten duidelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de plek van demonstreren."
Voor zover bekend zijn er in andere Brabantse steden geen demonstraties aangekondigd tijdens de intocht van Sinterklaas.
De Bossche burgemeester had gehoopt dat de discussie over het uiterlijk van Piet inmiddels minder zou spelen. "De laatste jaren hebben we als samenleving veel stappen gezet naar een breed gedragen en inclusieve invulling van het Sinterklaasfeest." De afgelopen jaren zijn zwarte pieten op steeds meer plekken vervangen door roetveegpieten.
Ontvangst Sint
De ontvangst van Sinterklaas in Den Bosch is zondag 15 november op de Markt. Vanaf 11.30 uur zijn bezoekers daar welkom. Tot 16.00 uur zijn er op verschillende plekken in de binnenstad activiteiten.
De intocht wordt georganiseerd door het Sinterklaascomité, met steun van de gemeente.