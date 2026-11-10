Mysterieus trouwalbum blijkt pijnlijke herinnering: 'Mag vernietigd worden'
Het hield haar lange tijd bezig: wie waren toch de mensen op het trouwalbum dat Cathy van Wijnen uit Berlicum bij haar schoonvader vond? Ze ging op zoek, in de hoop de foto’s te herenigen met de eigenaar. Omroep Brabant vond uiteindelijk de bruid op de foto’s, maar wat blijkt: zij wil het album helemaal niet terug. “Als ik het terugkrijg, geeft het me meer narigheid dan het me oplevert.”
Het mysterie begon ruim drie jaar geleden, toen Cathy in het huis van haar schoonvader in Den Bosch meerdere fotoalbums vond. Lange tijd lagen die in een kast te verstoffen. Pas na het overlijden van haar schoonvader besloot de familie de albums door te spitten. Daarbij kwam ineens een donkerbruin leren fotoboek tevoorschijn, vol foto’s van een onbekende bruid en bruidegom.
Cathy besloot een zoektocht op touw te zetten om de eigenaar van het album te vinden. “Ik weet hoe kostbaar foto’s zijn. Ze vertellen verhalen, bewaren herinneringen en geven een uniek kijkje in het leven van mensen en families uit een andere tijd”, legde ze eerder uit aan ons. “Ik zou dus niks liever willen dan het album teruggeven aan de eigenaar.”
Aanwijzingen op foto’s
Door de foto’s vermoedde Cathy dat het album uit de jaren zeventig of tachtig kwam. Ook zaten er aanwijzingen over de plek in. Zo was de plechtigheid waarschijnlijk in Heusden: op de foto’s zijn de molen en de binnenhaven te zien. Het trouwfeest leek te zijn gehouden bij partycentrum De Hut in Haarsteeg, dat in 2018 de deuren sloot.
Cathy trok de stoute schoenen aan. Ze stuurde een oproep naar de heemkundekring, zocht haar heil op sociale media en trok uiteindelijk ook aan de bel bij Omroep Brabant. Dankzij een aantal tips spoorde de redactie de bruid op.
‘Vernietigd worden’
De vrouw woont nog altijd in de omgeving van Den Bosch. Achter het mysterieuze album blijkt geen liefdesverhaal met een gelukkig einde schuil te gaan. “Ik ben inderdaad degene op de foto”, zegt de bruid. “Wij woonden destijds in Den Bosch. Maar toen ik weggegaan ben, heb ik alles achtergelaten, ook dat fotoboek", inmiddels is het afgebeelde stel al 25 jaar uit elkaar.
Ze had het artikel met de oproep van Cathy zelf ook al voorbij zien komen. “Ik dacht: dat is raar, hoe komt het daar op zolder terecht?” Toch hoeft ze niet te weten hoe het boek bij de schoonvader van Cathy terechtkwam. Ze wil er niets meer mee te maken hebben. “Dat hoofdstuk is al zo lang geleden afgesloten. Van mij mag het boek vernietigd worden.”
‘Nare betekenis gekregen’
Een domper voor Cathy, die de bruid maar wat graag met het album had willen herenigen. “Hoe mooi was het als ik dat na zoveel jaar aan ze terug had kunnen geven. Maar het heeft blijkbaar toch een nare betekenis gekregen.”
Achteraf blijkt dat de schoonvader van Cathy twaalf jaar lang in het huis woonde waar de bruid eerder met haar ex-man woonde. Waarschijnlijk is het album daar achtergebleven toen zij vertrok. “Het is jammer dat ze niet meer gelukkig bij elkaar zijn”, zegt Cathy. “Maar helaas!”