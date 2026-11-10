Mysterieus trouwalbum blijkt pijnlijke herinnering: 'Mag vernietigd worden'

Het hield haar lange tijd bezig: wie waren toch de mensen op het trouwalbum dat Cathy van Wijnen uit Berlicum bij haar schoonvader vond? Ze ging op zoek, in de hoop de foto’s te herenigen met de eigenaar. Omroep Brabant vond uiteindelijk de bruid op de foto’s, maar wat blijkt: zij wil het album helemaal niet terug. “Als ik het terugkrijg, geeft het me meer narigheid dan het me oplevert.”

Het mysterie begon ruim drie jaar geleden, toen Cathy in het huis van haar schoonvader in Den Bosch meerdere fotoalbums vond. Lange tijd lagen die in een kast te verstoffen. Pas na het overlijden van haar schoonvader besloot de familie de albums door te spitten. Daarbij kwam ineens een donkerbruin leren fotoboek tevoorschijn, vol foto’s van een onbekende bruid en bruidegom. Cathy besloot een zoektocht op touw te zetten om de eigenaar van het album te vinden. “Ik weet hoe kostbaar foto’s zijn. Ze vertellen verhalen, bewaren herinneringen en geven een uniek kijkje in het leven van mensen en families uit een andere tijd”, legde ze eerder uit aan ons. “Ik zou dus niks liever willen dan het album teruggeven aan de eigenaar.” Aanwijzingen op foto’s

Door de foto’s vermoedde Cathy dat het album uit de jaren zeventig of tachtig kwam. Ook zaten er aanwijzingen over de plek in. Zo was de plechtigheid waarschijnlijk in Heusden: op de foto’s zijn de molen en de binnenhaven te zien. Het trouwfeest leek te zijn gehouden bij partycentrum De Hut in Haarsteeg, dat in 2018 de deuren sloot.

Op een van de foto's is een bord te zien met daarop 'De Hut'. Een partycentrum in Haarsteeg dat in 2018 de deuren sloot.