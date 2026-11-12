Sinterklaasjournaal zendt live uit vanuit huis van Henk en Yvonne in Grave

Vanaf hun balkon kijken Yvonne en Henk Nuijen elk jaar naar de Sinterklaasintocht in Grave. Dit jaar kijkt heel Nederland met hen mee: hun huis wordt zaterdag een studio van het NTR Sinterklaasjournaal. Voor het stel was er één belangrijke voorwaarde: de kleinkinderen moeten gewoon kunnen blijven kijken.

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het verhaal begon in de zomer. De NTR zocht in Grave plekken voor de live-uitzending van de Sinterklaasintocht, dit jaar in Grave. De grote ramen van het huis van Yvonne en Henk hebben perfect zicht op de kade waar de goedheiligman aankomt. In juli vroeg de gemeente Land van Cuijk of het interne balkon gebruikt mocht worden als studio voor de landelijke intocht. Kleinkinderen voorop

Yvonne dacht eerst dat het een grapje was, zegt ze lachend. Toen het echt bleek te zijn, kwam het nuchtere antwoord: “Dat is wel mooi, maar als de eigen kleinkinderen niet kunnen kijken, dan gaat het niet door.” Het huis staat ieder jaar vol met kinderen die de intocht in Grave bekijken vanaf de eerste verdieping. “En die gaan voor alles”, legt Henk uit. De NTR deed er een schepje bovenop: de kleinkinderen mogen niet alleen in het huis blijven kijken, maar ook met presentatrice Merel Westrik op de foto. Dit is het balkon waar de studio komt te staan:

Dit is de kamer waar het Sinterklaasjournaal live gaat uitzenden voor de Sinterklaasintocht in Grave (foto: Romée Lutterop).

Met het antwoord op die belangrijke vraag wisten de twee meteen dat ze het gingen doen. De intocht trekt jaarlijks ongeveer twee miljoen kijkers, die dit jaar van hun uitzicht mogen genieten. “Ik vind het wel spannend allemaal”, zegt Yvonne eerlijk. Henk heeft daar minder last van: “Maar het is wel heel leuk.”

Het uitzicht

Yvonne en Henk nemen ons mee naar de kamer die over een paar dagen studio wordt. Het is direct duidelijk waarom deze plek is gekozen. “Je kunt hier echt heel ver kijken”, zegt Yvonne terwijl ze naar de Maas wijst. De plek waar de stoomboot zaterdag vandaan komt, ziet eruit als een ansichtkaart. “Eerst stond daar nog een boom, maar die was ziek en is weggehaald.” Nu lijkt het uitzicht eindeloos door te gaan. Hier zie je het uitzicht vanuit de toekomstige studio:

Het uitzicht vanuit het balkon van Yvonne en Henk kijkt uit op de kade waar de stoomboot aankomt (foto: Romée Lutterop).

De NTR is drie keer langs geweest om de toekomstige studio te verkennen. De kamer achter het interne balkon wordt gebruikt voor de techniek. De NTR wilde helpen met het leeghalen en schoonmaken van de kamers, maar Henk en Yvonne besloten dat zelf te doen. Studio blijft geheim

De kamers staan al helemaal leeg. Klaar voor de vele camera’s, lichten, geluidsapparaten, het decor van het Sinterklaasjournaal en de vijf mensen die vanuit de studio de uitzending gaan maken. Dit is hoe het decor van het Sinterklaasjournaal eruitziet:

Het decor van het NTR Sinterklaasjournaal met Merel Westrik (foto: NTR).

In vorige jaren kon Merel tussen het decor door de plek zien waar de stoomboot aankomt. De NTR wil nog niet verklappen hoe de studio er dit jaar uitziet, maar wel dat die lijkt op het decor in de afleveringen van het Sinterklaasjournaal. Uitnodiging voor Hoofdpiet

Op de dag van de uitzending zelf hoeven ze niet veel te doen, behalve samen met de kleinkinderen genieten van het spektakel vanuit de erker naast de studio. Yvonne hoopt stiekem dat de Hoofdpiet langskomt. “Die vind ik het leukst.” Zaterdag kijken Yvonne, Henk en hun kleinkinderen net als ieder jaar vanuit hun huis uit naar de eerste glimp van de stoomboot. Alleen delen ze dat uitzicht dit keer met miljoenen Nederlanders die thuis naar de uitzending kijken. Hier lees je alle verhalen over de Sinterklaasintocht in Grave.