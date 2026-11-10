Moerdijk voorzichtig optimistisch, maar zorgen over leefbaarheid blijven

De gemeente Moerdijk noemt het "positief nieuws als het dorp Moerdijk een duurzaam leefbare toekomst krijgt". Tegelijkertijd is wethouder Danny Dingemans er nog steeds niet gerust op dat het dorp ook daadwerkelijk kan blijven bestaan. Daarvoor moet er wat hem betreft eerst meer duidelijkheid komen over welke onderdelen van Powerport nog rond het dorp gebouwd gaan worden. De wethouder wil niet dat de leefbaarheid in Moerdijk hierdoor alsnog ernstig in de knel komt.

Dinsdag liet het kabinet weten dat Moerdijk kan blijven bestaan. Dat schrijft staatssecretaris De Bat in een brief aan de Tweede Kamer. De landelijke overheid ziet niet langer de noodzaak om in de buurt van Moerdijk naast Powerport extra ruimte te zoeken voor nieuwe circulaire bedrijven. Volgens de bewindspersoon is het "haalbaar" om hiervoor uit te wijken naar andere gebieden in Nederland. Dat betekent dat er in Moerdijk minder grondgebied nodig is.

Akkoord met aanvullend onderzoek

Het college van Moerdijk heeft ingestemd met een aanvullend onderzoek naar dit nieuwe scenario, zonder daar nu een voorkeur over uit te spreken. "De uitkomsten zijn nodig om de geloofwaardigheid, toekomstbestendigheid en wenselijkheid van het scenario te kunnen beoordelen", schrijft wethouder Dingemans in een brief aan de gemeenteraad.

Voordat er een definitief besluit wordt genomen over de toekomst van het dorp, wil ook de staatssecretaris eerst een beter beeld krijgen van de leefbaarheid. Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk gaan daarom gezamenlijk onderzoeken in hoeverre de uitbreiding van de industrie gevolgen heeft voor de gezondheid en leefomgeving van de inwoners.

Wethouder wil duidelijkheid kabinet

Het kabinet wil nu rond Moerdijk 200 hectare grondgebied gebruiken om van hieruit een deel van Nederland van stroom te voorzien. Daarvoor wordt ruimte gezocht op het bestaande haventerrein en in de omgeving van de Krukweg. Wat dit precies gaat betekenen voor onder meer de toekomst van agrariërs en de natuur, is nog niet duidelijk. Ook hierover wil de wethouder meer duidelijkheid van het kabinet.

Vorig jaar gaf de gemeenteraad het college groen licht om verder te werken aan zoekrichting oost. In dit scenario zou Moerdijk op termijn verdwijnen. Nu het kabinet minder grondgebied vraagt, moet het college opnieuw toestemming vragen aan de gemeenteraad om hierin mee te gaan. Het college wil eerst alle onderzoeken afwachten voordat het een voorstel indient bij de gemeenteraad.