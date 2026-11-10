Kinderen zien Grave in Sinterklaasjournaal: 'De toren zie ik in mijn kamer'

Groep 3B van basisschool De Raamdonk in Grave kijkt dinsdagochtend met volle aandacht naar de allereerste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Sil (7) ziet het groene huis van zijn oom op televisie en Odin (6) herkent het water waar hij weleens met zijn hond liep. “De spanning begint nu wel te komen in de klas”, zegt juf Margon Jans.

Romee van der Heijden & Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Terwijl de kinderen aan hun fruithapje beginnen, verschijnt presentator Merel Westrik op het grote beeldscherm voor in de klas. Maandagavond was de aftrap van het Sinterklaasjournaal. Groep 3B kijkt de eerste aflevering terug. Voor de kinderen uit Grave is het dit jaar een bijzondere editie: hun eigen woonplaats komt in beeld. Eigen stad

Ze kijken geconcentreerd naar het scherm, want de kinderen willen niets missen. En dan is de Maas ineens te zien, met in de verte het vestingstadje. Bij de een rinkelt geen belletje, voor de ander is het overduidelijk dat hún Grave in beeld is.

Het Sinterklaasjournaal in de klas (foto: Omroep Brabant).

Lana (7) ziet de haven op televisie verschijnen. “Daar zwemmen heel veel visjes”, weet ze. Cato (6) ziet haar eigen huis en bekende winkels. De aandacht van Moos (6) valt op de kerktoren. “De witte toren kan ik ook vanuit mijn kamer zien”, zegt hij. Dat de landelijke intocht zaterdag in Grave is, vindt juf Margon heel bijzonder. Ze ziet de sinterklaasspanning bij de kinderen steeds verder stijgen. “Met de start van het Sinterklaasjournaal merk je dat ze het heel leuk vinden”, zegt ze. “Maar je merkt ook dat ze er een beetje drukker van worden.”

Nog nooit zoveel cadeaus

In het Sinterklaasjournaal horen de kinderen dat er nog nooit zoveel Pieten en cadeautjes op de stoomboot waren als nu. Volgens de Hoofdpiet komt dat doordat er in Nederland steeds meer kinderen bijkomen. Moos zag ook dat er al veel cadeaus op de boot liggen. Hij denkt dat zijn pakjes er al tussen zitten. Wat hij op zijn verlanglijstje heeft staan? “Heel veel”, zegt hij. Moos verklapt dat hij hoopt op een nieuwe knuffel.

De kinderen kijken aandacht naar de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal (foto: Omroep Brabant).

Hij is in ieder geval klaar voor de intocht, waar hij met zijn moeder, broertje, neefje en nichtje naartoe gaat. Moos kan niet wachten op alle pepernoten die hij gaat krijgen. Dat alle kinderen in Nederland straks de intocht in Grave op televisie kunnen zien, vindt hij heel leuk. En wat als hij zelf op camera komt? “Dan ga ik zwaaien”, zegt hij. Sinterklaas nog zoek

De kinderen gaan deze week alle afleveringen van het Sinterklaasjournaal op de voet volgen. Ook Odin, want hij hoopt vooral op één ding: “Dat Sinterklaas wel weer op de stoomboot komt.” Dat is een terechte zorg, want in de eerste aflevering is er nog geen Goedheiligman te bekennen. De Hoofdpiet zegt nog vol overtuiging dat hij in zijn werkkamer op de boot aan het werk is, maar een paar tellen later blijkt daar niets van waar. Zijn mantel en mijter liggen in de kamer, maar van Sinterklaas ontbreekt elk spoor. Hoe dat afloopt, wordt deze week duidelijk. Op De Raamdonk gaan de kinderen in ieder geval vol enthousiasme verder met het maken van knutselwerken en het oefenen van een speciaal Sint-dansje. “We hebben volop Sinterklaas in de klas”, zegt juf Margon. Lees alle verhalen over de landelijke sinterklaasintocht in Grave.