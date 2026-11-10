Dode bij Vos Logistics in Oss blijkt bedrijfsongeval

De zwaargewonde man die werd gevonden bij Vos Logistics in Oss, is omgekomen door een bedrijfsongeval. Hij is bekneld geraakt bij het aan- of loskoppelen van een vrachtwagen. Dat zegt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.

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Het slachtoffer werd maandagmiddag rond kwart over vier gevonden en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar korte tijd later. Eerst veel onduidelijk

Eerst was nog veel onduidelijk over wat er op het bedrijventerrein was gebeurd. De politie begon een onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Dinsdag werd duidelijk dat het om een bedrijfsongeval gaat.