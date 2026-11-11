Zo vierde Brabant de Elfde van de Elfde, kijk het hier terug

Het is de Elfde van de Elfde en dat vieren we! Live vanuit Uden zag je hier hoe de aftrap van carnaval groots gevierd wordt in de hele provincie.

Janneke Bosch Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jordy Graat presenteerde live vanuit Uden, terwijl 't Brabants Buske ondertussen de hele provincie doorkruiste. Verwacht live optredens, Kees de Bever, de Lawineboys, en bijzondere carnavalsverhalen uit de hele provincie.

Kijk de live-uitzending hier terug.

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