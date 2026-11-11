Navigatie overslaan
Ontdek

Zo vierde Brabant de Elfde van de Elfde, kijk het hier terug

Aangepast
Feestvierders van de aftrap carnaval in Kruikenstad, Elfde van de Elfde 2025
Feestvierders van de aftrap carnaval in Kruikenstad, Elfde van de Elfde 2025

Het is de Elfde van de Elfde en dat vieren we! Live vanuit Uden zag je hier hoe de aftrap van carnaval groots gevierd wordt in de hele provincie. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Jordy Graat presenteerde live vanuit Uden, terwijl 't Brabants Buske ondertussen de hele provincie doorkruiste. Verwacht live optredens, Kees de Bever, de Lawineboys, en bijzondere carnavalsverhalen uit de hele provincie. 

Kijk de live-uitzending hier terug. 

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

Al het laatste nieuws over de Elfde van de Elfde en over carnaval vind je uiteraard op onze dossierpagina

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.