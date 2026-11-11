Zo viert Brabant de Elfde van de Elfde, kijk hier live mee

Het is de Elfde van de Elfde en dat vieren we! Live vanuit Uden zie je hier hoe de aftrap van carnaval groots gevierd wordt in de hele provincie.

Janneke Bosch Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jordy Graat presenteert live vanuit Uden, terwijl 't Brabants Buske ondertussen de hele provincie doorkruist. Verwacht live optredens, Kees de Bever, de Lawineboys, en bijzondere carnavalsverhalen uit de hele provincie.

De live uitzending begint om 17.45 uur en is hier dan live te volgen.