Bus rijdt meerdere fietsers aan in Eindhoven, twee gewonden

Een bus heeft dinsdagavond meerdere fietsers aangereden op de kruising van de Leenderweg met de Leostraat in Eindhoven. Volgens de politie zijn zeker drie fietsers geraakt. Mogelijk gaat het om vier fietsers. Twee mensen raakten lichtgewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeluk was de Eindhovense rondweg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is nog niet bekend.

Het ongeluk gebeurde rond half zeven. Volgens de politie is nog niet duidelijk of ook een vierde fietser door de bus is geraakt.

Eerder dodelijk ongeluk

In de omgeving van de kruising zijn vaker ernstige ongelukken gebeurd. Op de nabijgelegen kruising van de Leenderweg met de Piuslaan werd in november 2024 de 16-jarige Guusje doodgereden door een vrachtwagen. De chauffeur sloeg rechtsaf en zag haar over het hoofd.

Nog geen maand later raakte daar opnieuw een fietsster zwaargewond. Een automobiliste botste tegen een andere auto, raakte een lantaarnpaal en reed vervolgens de fietsster aan die bij het stoplicht stond te wachten.

Ook op de Leostraat zelf ging het eerder mis. In augustus 2024 raakte een motorrijder zwaargewond nadat hij tegen een lichtmast was gebotst. In 2021 raakte op dezelfde straat eveneens een motorrijder zwaargewond.

De oorzaak van de aanrijding met de fietsers van dinsdagavond is nog onduidelijk.