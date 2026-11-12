Deze Helmondse muur is ideaal voor lichtfestival Glow: 'Geheimzinnig ding'

Hij is lang, hij is kaal en hij is de bekendste muur van Helmond: de muur van textielfabriek Vlisco, vlak achter het kasteel van Helmond. Ideaal voor een indrukwekkende projectie voor lichtfestival GLOW. Makers Mark Vankan en Reinier Reynhout wisten er wel raad mee.

Alice van der Plas Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met hun lichtprojectie Wereld van Verbeelding proberen Mark en Reinier de innerlijke wereld van de beroemde textielfabriek op de buitenmuur weer te geven. Want Vlisco is een geheimzinnig bedrijf, volgens Mark en Reinier. “We mochten bij hoge uitzondering de hal binnen”, zegt Mark. “We vonden het nodig om het verhaal goed te vertellen.”

Reinier komt uit Helmond en kent de muur goed. “Deze muur is altijd een geheimzinnig ding geweest. En dan is het superleuk om voor de Helmonders eens te visualiseren wat er in de hal gebeurt. Je leert de muur waarderen als je ouder wordt: als je weet wat voor bedrijf dit is, hoe oud het is en wat hier al sinds jaar en dag gebeurt.” De lichtkunst van Mark en Reinier is geen exacte weergave van wat er achter de muur gebeurt. “We hebben het op een abstracte manier weergegeven”, zegt Mark. “Maar er zitten heel veel referenties in.” Zo komt er op de muur een ufo voorbijgevlogen. “Dat is een bekend ontwerp van een van hun stoffen”, zegt Reinier. Ook het paardje mag niet ontbreken, één van de bekendste ontwerpen van Vlisco.

De projectie op de muur van Vlisco in Helmond (foto: Alice van der Plas / Omroep Brabant)..

Over het bedrijf valt veel te vertellen, maar het was niet moeilijk voor Mark en Reinier om de lange geschiedenis in een projectie te vangen. “We geven gewoon het bedrijfsproces weer”, zegt Reinier. “Je ziet dat eerst de deuren opengaan. Daarna beginnen we met het ontwerpen, dan zie je hoe de stoffen bedrukt worden en de bekende ontwerpen komen voorbij. We zien het een beetje als de chocoladefabriek van Willy Wonka.” Mark en Reinier konden putten uit een grote rijkdom aan materiaal van Vlisco. “We kregen een hele mooie beeldbank met veel materiaal. Ze bestaan 180 jaar, dus er is nogal veel. En daar hebben we gewoon een greep uit gedaan. Er zit veel symboliek in en het is een eerbetoon aan de mensen die er werken.”