Navigatie overslaan
Ontdek
BRABANT VANDAAG

Het is weer begonnen: zo trapt Brabant het nieuwe carnavalsseizoen af

Aangepast

Het allermooiste seizoen van het jaar is weer begonnen: het carnavalsseizoen. In de hele provincie werd er vandaag op geproost. Om elf over elf werd afgeteld in onder andere Oeteldonk (Den Bosch) en Huibuukeland (Overloon). En daarna barstte het feestje los.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Meer zien van Brabant Vandaag?

Brabant Vandaag is dagelijks te zien om 17.30 uur op Omroep Brabant.

De volledige uitzendingen zijn gratis en zonder account te zien op videodienst Brabant+.

Hier lees je alle verhalen uit Brabant Vandaag.

Meer uit Brabant Vandaag

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.