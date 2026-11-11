Het is weer begonnen: zo trapt Brabant het nieuwe carnavalsseizoen af

Het allermooiste seizoen van het jaar is weer begonnen: het carnavalsseizoen. In de hele provincie werd er vandaag op geproost. Om elf over elf werd afgeteld in onder andere Oeteldonk (Den Bosch) en Huibuukeland (Overloon). En daarna barstte het feestje los.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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