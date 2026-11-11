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BRABANT VANDAAG

Bier, bitterballen en een bioscoopstoel: in je carnavalspekske naar de film

Aangepast

Carnavalspekske aan, blikje bier erbij en bitterballen in het vet. In de bioscoop in Veghel was het woensdag al vroeg feest op de elfde van de elfde. Carnavalsliefhebbers gingen om negen uur naar de nieuwste film van de makers van New Kids: 'Carnaval'. Een perfecte aftrap van de elfde van elfde.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

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