Bier, bitterballen en een bioscoopstoel: in je carnavalspekske naar de film

Carnavalspekske aan, blikje bier erbij en bitterballen in het vet. In de bioscoop in Veghel was het woensdag al vroeg feest op de elfde van de elfde. Carnavalsliefhebbers gingen om negen uur naar de nieuwste film van de makers van New Kids: 'Carnaval'. Een perfecte aftrap van de elfde van elfde.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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