Politiehond weet verdachte te pakken na poging tot inbraak in Oosterhout

Een politiehond is er in de nacht van dinsdag op woensdag in geslaagd een inbreker te pakken. De dief werd op heterdaad betrapt in de Statenlaan in Oosterhout en vluchtte.

In de Vrijheidstraat wist de hond de man te pakken. De inbreker raakte daarbij gewond of onwel en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie laat woensdagochtend weten dat de verdachte nog in het ziekenhuis ligt en is aangehouden.

De recherche doet onderzoek naar de inbraak.

Politiehonden succes

Afgelopen weekend was een politiehond ook al de held toen een auto-inbreker dacht in de bosjes in Waalwijk aan de politie te ontsnappen. Hond Chase wist daar de 31-jarige man op te sporen.