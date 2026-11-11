Justitie vermoedt dat Jelle D. nog meer slachtoffers maakte in zorgcentrum
Jelle D. (26) uit Oirschot heeft zeer waarschijnlijk meer slachtoffers gemaakt in zorgcentrum Joris Zorg dan de twee overleden bewoners van het zorgcentrum die al bekend waren. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend tijdens de eerste openbare zitting na zijn aanhouding in augustus. Jelle D. ontkent dat overigens. Hij zei meteen bij aanvang van de zitting dat hij "al maanden onterecht vastzit".
Niet alleen zat de zaal van de rechtbank in Den Bosch woensdag vol met nabestaanden, de tribune zat ook bomvol met familie en vrienden van Jelle D. De nog jonge zorgverlener, die al jaren bij Joris Zorg werkte, werd met applaus begroet toen hij de rechtszaal binnenkwam. Jelle D. draaide zich om en keek met een glimlach naar boven.
Die glimlach was snel verdwenen toen een van de twee officieren van justitie aan het woord kwam. De officieren hebben enorm veel bewijs en een flink deel daarvan werd al gepresenteerd, terwijl het onderzoek nog in volle gang is. Twee overlijdens, op 15 en 19 augustus bestempelen zij als moord en meerdere overlijdens in de weken ervoor zijn zeer verdacht. Deze overlijdens worden nog onderzocht maar een groot probleem is dat de personen al begraven of gecremeerd zijn.
Jelle D. was de enige medewerker die steeds werkte als er iemand overleed op De Nachtengalen 3 en 4, waar patiënten met vergevorderde dementie worden verpleegd, zo valt justitie op. Er zijn volop beelden en Jelle D. is bij de twee overleden mannen gezien in hun kamer. Hij voert daar in zijn eentje handelingen uit, terwijl hij daar niets te zoeken heeft, zo meent justitie. Zo is te zien hoe hij de dekens wegslaat bij beiden en "handelingen uitvoert ter hoogte van hun middel".
Beide mannen hadden geen bijzondere medische problemen, volgens justitie en zeker geen suikerziekte. Toch werden bij beide mannen prikgaatjes gevonden van injecties met insuline. Volgens het OM kregen beiden een overdosis toegediend door Jelle D. en overleden beide mannen daaraan.
Jelle D. zat er maar een beetje bij tijdens de zitting. Hij kwam monter over en duidelijk was dat hij zo snel mogelijk uit de cel wil. Volgens zijn advocaat is er ook geen reden om hem vast te houden. Meer medewerkers schreven het gebruik van medicijnen niet op en beide mannen konden ook best zijn overleden door een andere oorzaak, zo wierp hij op. Ook was D., volgens hem, niet de laatste die bij een van de mannen is geweest en daarmee zaaide hij twijfel wie nou daadwerkelijk de insuline-injecties heeft toegediend.
Helemaal aan het einde van deze eerste zitting mocht Jelle D. nog iets zeggen en hij was bijzonder fel. Hij wil zo snel mogelijk naar huis, zo zei hij, want hij is onschuldig. Hij verweet het openbaar ministerie tunnelvisie. “Dit voorarrest moet een keer stoppen, want er wordt iets in m’n schoenen geschoven wat ik niet heb gedaan”, zei hij. “De zorg is mijn passie en ik heb tien jaar alles gedaan voor iedereen. Er is geen bewijs en over een half jaar nog niet. Ik smeek u om mij vrij te laten tot de inhoudelijke behandeling. Ik wil naar mijn vriendin.”
Volgens D. had hij in augustus alle hulp aangeboden aan het rechercheteam toen de overlijdens werden onderzocht in augustus, omdat hij de patiënten goed kende. Maar in plaats van hulp viel een arrestatieteam de volgende ochtend bij hem binnen, zo verbaasde hij zich. Sindsdien zit Jelle D. vast in de PI in Zutphen.
Maar de rechtbank zag geen reden om Jelle D. voorlopig vrij te laten. Volgens de rechtbank zijn er twee personen om het leven gebracht met insuline en justitie vindt dat moord. Beide mannen gebruikten geen insuline en hebben het niet zelf toegediend. Wel is te zien dat Jelle D. handelingen uitvoert bij beiden en dat niet heeft geregistreerd of verteld. Dat is nog geen bewijs voor moord, benadrukte de voorzitter, want er moet nog veel onderzoek worden gedaan, maar is wel reden om Jelle D. in de cel te houden.
Jelle D. werkte al een jaar of tien bij Joris Zorg in Oirschot. Daarnaast trad hij regelmatig op in het theater, maar heeft de komende optredens inmiddels afgezegd. Hij was ook vanaf eind oktober 2023 twee maanden te zien in het SBS-programma De Bondgenoten. Na de arrestatie van Jelle verwijderde Talpa alle afleveringen van het tv-programma waarin D. is te zien. De eerste 39 afleveringen van het eerste seizoen zijn sindsdien niet meer te zien op de streamingplatformen KIJK.nl en NLZIET.
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