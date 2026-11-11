Justitie vermoedt dat Jelle D. nog meer slachtoffers maakte in zorgcentrum

Jelle D. (26) uit Oirschot heeft zeer waarschijnlijk meer slachtoffers gemaakt in zorgcentrum Joris Zorg dan de twee overleden bewoners van het zorgcentrum die al bekend waren. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend tijdens de eerste openbare zitting na zijn aanhouding in augustus. Jelle D. ontkent dat overigens. Hij zei meteen bij aanvang van de zitting dat hij "al maanden onterecht vastzit".

Niet alleen zat de zaal van de rechtbank in Den Bosch woensdag vol met nabestaanden, de tribune zat ook bomvol met familie en vrienden van Jelle D. De nog jonge zorgverlener, die al jaren bij Joris Zorg werkte, werd met applaus begroet toen hij de rechtszaal binnenkwam. Jelle D. draaide zich om en keek met een glimlach naar boven.

Die glimlach was snel verdwenen toen een van de twee officieren van justitie aan het woord kwam. De officieren hebben enorm veel bewijs en een flink deel daarvan werd al gepresenteerd, terwijl het onderzoek nog in volle gang is. Twee overlijdens, op 15 en 19 augustus bestempelen zij als moord en meerdere overlijdens in de weken ervoor zijn zeer verdacht. Deze overlijdens worden nog onderzocht maar een groot probleem is dat de personen al begraven of gecremeerd zijn.

Jelle D. was de enige medewerker die steeds werkte als er iemand overleed op De Nachtengalen 3 en 4, waar patiënten met vergevorderde dementie worden verpleegd, zo valt justitie op. Er zijn volop beelden en Jelle D. is bij de twee overleden mannen gezien in hun kamer. Hij voert daar in zijn eentje handelingen uit, terwijl hij daar niets te zoeken heeft, zo meent justitie. Zo is te zien hoe hij de dekens wegslaat bij beiden en "handelingen uitvoert ter hoogte van hun middel".

Beide mannen hadden geen bijzondere medische problemen, volgens justitie en zeker geen suikerziekte. Toch werden bij beide mannen prikgaatjes gevonden van injecties met insuline. Volgens het OM kregen beiden een overdosis toegediend door Jelle D. en overleden beide mannen daaraan.

Jelle D. zat er maar een beetje bij tijdens de zitting. Hij kwam monter over en duidelijk was dat hij zo snel mogelijk uit de cel wil. Volgens zijn advocaat is er ook geen reden om hem vast te houden. Meer medewerkers schreven het gebruik van medicijnen niet op en beide mannen konden ook best zijn overleden door een andere oorzaak, zo wierp hij op. Ook was D., volgens hem, niet de laatste die bij een van de mannen is geweest en daarmee zaaide hij twijfel wie nou daadwerkelijk de insuline-injecties heeft toegediend.