Drukte op 11-11 in Oeteldonk: hier kun je plassen en je fiets parkeren

In Den Bosch wordt flinke drukte verwacht bij de aftrap van carnaval. Om 11.11 uur begint het feestje en traditiegetrouw is het altijd volle bak in de binnenstad van Oeteldonk tijdens de aftrap. De gemeente neemt daarom allerlei maatregelen.

Op verschillende plekken in de binnenstad zijn EHBO-posten ingericht. Die kun je vinden op de Parade en het Burgemeester Loeffplein. Ook lopen er EHBO-ers rond in het feestgedruis.



Toiletpas te koop

Aan iedereen die na flink wat biertjes naar de wc moet, is ook gedacht. Je kunt gebruik maken van het openbaar toilet voor 1 euro per bezoek. Of je koopt een dagpasje voor 5 euro. Ook staat er gratis urinoirs voor mannen en vrouwen.



Moet je je fiets kwijt? Die kun je stallen aan de Kerkstraat, Wolvenhoek, het Gasthuiskwartier, het Stationsplein of in de parkeergarage aan de Sint-Josephstraat.