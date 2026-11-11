'Binnen 30 seconden weer weg', ramkraak zorgt voor ravage bij juwelier

De schade is woensdagochtend groot bij een juwelier in Boxmeer. Bij een ramkraak werd dinsdagnacht de pui van de winkel vernield. "De hele pui ligt eruit en de deur staat binnen", zegt Jesse van Eck van de juwelierszaak.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De daders ramden rond 3.45 uur met een auto containers tegen het pand. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. Van Eck kreeg een melding van een inbraak bij de winkel. Hij woont dichtbij en was snel in het centrum van Boxmeer, nog voordat de politie aankwam. Even daarvoor ramden vier mensen met een auto containers tegen de juwelierszaak. De zaak die al 48 jaar wordt gerund door de familie Van Pampus. Volgens de juweliersfamilie wordt deze techniek vaker gebruikt door criminelen. Het pand heeft veel schade opgelopen, ondanks de paaltjes die als beveiliging voor de winkel staan. Een van de gebruikte containers staat nog midden in de zaak en voor het pand hangt een politielint.

"Binnen dertig seconden waren ze weer weg."

Clemens van Pampus, die het familiebedrijf lange tijd runde, zegt dat de dieven niet lang binnen zijn geweest. "Binnen dertig seconden waren ze weer weg. We hebben een mistmachine." Daarmee wordt de hele winkel in een paar seconden in mist gehuld. Door het gebrek aan zicht kan het voor inbrekers lastig zijn om sieraden en horloges te vinden. "Dan moet je ook wel weg."

Of er bij de ramkraak in Boxmeer iets is buitgemaakt, is nog onbekend. "We kunnen het pand nog niet betreden", vertelt Van Eck, die de derde generatie van het familiebedrijf vormt. Op sommige plekken zijn de vitrines leeg. "Dat doen we uit voorzorg. Alles wat je nu nog ziet, zijn de restanten die we laten staan", legt hij uit.

"We moeten opruimen. Maar dat is niet zomaar gedaan."

Verschillende mensen op straat vragen zich af hoe de auto bij de juwelierszaak terecht is gekomen. De Steenstraat is, op een paar uur in de ochtend na, een voetgangersgebied. Een van de winkeliers in de buurt zegt dat een paaltje aan de kant lijkt te zijn gezet. Via dat paadje zou de auto richting de juwelier gereden kunnen zijn. Buurtbewoners zeggen niets te hebben meegekregen van de ramkraak. De juwelierszaak blijft woensdag gesloten. "We moeten opruimen. Maar dat is niet zomaar gedaan", zegt Van Pampus.