Dönerzaak in Oeteldonk na flinke brand toch open op deze Elfde van de Elfde

Carnavalsvierders die woensdag op zoek zijn naar een vette hap hebben geluk: The Döner Company op het station in Oeteldonk (Den Bosch) is op deze Elfde van de Elfde gewoon open. De zaak werd dinsdagochtend getroffen door brand en dat kwam met het carnavalsfeestje voor de deur op een erg ongelukkig moment.

De brand begon rond kwart voor zes in de ochtend in een koeling onder de toonbank. Dat leidde tot flink wat rook die ook het station binnentrok. Niet alleen die rook zorgde voor flinke schade, ook de apparatuur in de dönerzaak raakte beschadigd.

Het leidde tot behoorlijk wat stress, want de Elfde van de Elfde is een van de drukste dagen van het jaar voor de eettent. Er worden in totaal zo’n tachtigduizend carnavalsvierders verwacht en veel van hen komen toch even langs voor een vette hap. Dus werd alles op alles gezet om de kapotte spullen te vervangen.

En dat is gelukt: woensdagochtend zijn de houten platen voor de gevel weer weg en is de zaak open. Ze hopen op een drukke dag.