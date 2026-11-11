Denk jij hét carnavalsnummer van 2027 te kunnen maken? Schrijf je hier in

We hebben leuk nieuws voor iedereen die altijd al een keer op een podium heeft willen staan met een zelfgeschreven carnavalsnummer. Denk aan de planken van 3 Uurkes Vurraf, de kroeg bij jou om de hoek, het Fijnfisjenie Café of bij allerlei carnavalsverenigingen. Ook in 2027 gaan we met 'Kies je Kraker' weer op zoek naar hét carnavalslied van het jaar en jij maakt kans.

Loïs Verkooijen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Kies je Kraker is sinds 2008 een liedjeswedstrijd van Omroep Brabant waarin wordt gezocht naar het beste carnavalsliedje van het jaar. Uit honderden inzendingen kiest de jury 33 potentiële carnavalskrakers en daarna is het aan Brabant. Iedereen kan meedoen

"Het leuke is, iedereen kan meedoen", vertelt Jordy Graat in het radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant. "Of je nou al jaren muziek maakt, of een amateurgezelschap of vriendengroep bent met een leuk idee. Alles is welkom." Of nou ja, niet álles: "AI willen we echt niet hebben. Als je een nummer met AI maakt, kun je niet meedoen."

Dat het veel impact heet, weten ook de winnaars van 2025: "Samen dat nummer maken en samen winnen. Dat is iets wat we allemaal niet meer gaan vergeten", vertelt bandlid van de Kapotte Kachels Sander Ottens. Hij knipoogt: "Het aantal boekingen is na Kies je Kraker zeker niet minder geworden." Jordy luistert alles

Je nummer naar de radio sturen is sowieso een goed idee. "Ik luister alles af en wie weet draaien we het wel in de aanloop naar carnaval", vertelt Jordy. Ben jij artiest, onderdeel van een carnavalsvereniging of heb je met je vrienden een nieuwe carnavalshit opgenomen? Doe mee aan Kies je Kraker 2027! Stuur jouw nummer in via [email protected] en maak kans op de winst. Meer informatie vind je op omroepbrabant.nl/kiesjekraker.

Wanneer kunnen we stemmen op de carnavalskraker van 2027? Vanaf 11 november 2026 kun je jouw nummer insturen naar [email protected]. Vanaf maandag 25 januari om 9.11 uur kan er op jouw nummer gestemd worden. Dat kan via omroepbrabant.nl/kiesjekraker. Het nummer moet zijn uitgekomen in het huidige carnavalsseizoen, dus ná 1 september 2026. Op vrijdag 29 januari om 18.11 uur gaan de 11 populairste nummers door naar de finale. We beginnen weer vanaf nul en iedereen krijgt opnieuw de kans om één stem uit te brengen. Stemmen kan tot donderdag 4 februari om 19.50 uur. Dan sluiten de stembussen live tijdens een extra carnavalsprogramma op Omroep Brabant Radio. Op vrijdag 5 februari maken we tijdens 3 Uurkes Vurraf de winnaar bekend. Dan weten we welk nummer zich dé carnavalskraker van 2027 mag noemen.