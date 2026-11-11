Snelheidsduivel gaat opnieuw in de fout en moet rijbewijs wéér inleveren

Een 29-jarige man is vrijdagavond opnieuw zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De bestuurder werd door de verkeerspolitie op de N2 bij Eindhoven betrapt met een snelheid van 142 kilometer per uur, terwijl daar maximaal 80 gereden mag worden.

Het was niet de eerste keer dat de bestuurder fors in de fout ging. In augustus raakte hij ook al zijn rijbewijs kwijt nadat hij in een Porsche met 147 kilometer per uur over de Hustenweg (N625) in Rosmalen reed. Ook daar geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Vanwege die forse snelheidsovertreding werd ook toen zijn rijbewijs, net als vrijdag, direct ingevorderd. Ook heeft hij verplicht een cursus moeten volgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), maar daar lijkt hij weinig van te hebben opgestoken.

Voor de overtreding van vrijdag is een proces-verbaal opgemaakt.