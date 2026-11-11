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Dit is de nieuwe Peer in Oeteldonk, voor het eerst met een vrouw naast zich

Aangepast
De nieuwe Peer van de Muggenheuvel (Niels Schuller) en nieuwe Kees (Wieneke Gulden) zijn bekend
De nieuwe Peer van de Muggenheuvel (Niels Schuller) en nieuwe Kees (Wieneke Gulden) zijn bekend

Een primeur voor Oeteldonk: voor het eerst is een vrouw lid van het gezelschap van Peer van den Muggenheuvel. Tijdens de aftrap van carnaval werden de nieuwe burgemeester en z'n wethouder bekendgemaakt. Na 22 jaar was het namelijk tijd voor de wisseling van de wacht.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Peer van den Muggenheuvel is sinds 1882 de burgemeester van Oeteldonk. Hij wordt ondersteund door wethouder Kees Minkels. Na 22 jaar nam Roger Schouten afgelopen carnaval afscheid als hét gezicht van Oeteldonk en dus was het tijd voor een opvolger.

De nieuwe Peer is Niels Schuller. Voor het eerst wordt ‘ie ondersteund door een vrouw. De nieuwe Kees is namelijk Wieneke Gulden.

De onthulling op de Parade (foto: Collin Beijk/Omroep Brabant).
De onthulling op de Parade (foto: Collin Beijk/Omroep Brabant).

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