Geen ellebogenwerk, wel volop genieten: Oirschot schittert tijdens GLOW

Eindhoven mag dan al 25 jaar het decor zijn van GLOW, het lichtfestival straalt ook ver buiten de stad. Helmond, Veldhoven, Best, Oirschot en Laarbeek doen volop mee. Waar in de Eindhovense binnenstad iedere avond duizenden bezoekers op de been zijn, is het in het pittoreske Oirschot aangenaam rustig. Niet dringen, geen ellebogenwerk, maar op je gemak langs de elf kunstwerken slenteren, met alle ruimte om even stil te staan.

Karin Kamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Veel bezoekers kunnen het wel waarderen, de knusheid van het verlichte dorp in plaats van de mensenmassa’s. “Eindhoven is zo druk, daar loop je voetje voor voetje”, zegt Eric, die met zijn vrouw Anja, moeder Marianne en dochter Lisanne naar Oirschot is gekomen. Eerste keer GLOW

De 85-jarige Marianne kijkt ondertussen bewonderend om zich heen. Het is de eerste keer dat ze GLOW ziet. “Prachtig vind ik het, zo sfeervol. Ik loop met een rollator, maar dat was in Eindhoven echt geen optie geweest”, zegt ze.

Het verlichte tweeluik van Maartje Meerman bij GLOW in OIrschot (foto: Karin Kamp).

Op de historische Markt, waar niet alleen de Sint-Petrusbasiliek maar ook de eeuwenoude kinderkopjes in kleurrijk licht zijn gehuld, staat een groepje jongeren gezellig bij elkaar. Bink, Thijn, Sien, Janne, Demi, Amy, Lisa en Lotta heten ze, en ze komen uit Wintelre, Beers en Oirschot. Ze vinden het heel tof, de sfeer van GLOW. Sommigen gaan zelfs languit op de grond liggen om alles goed in zich op te nemen. “Het is alleen wel koud”, lachen ze.

De verlichte Sint-Petrusbasiliek in Oirschot tijdens GLOW (foto: Karin Kamp).

De vrienden kennen elkaar van school en zoeken elkaar ook buiten de klas regelmatig op. “Dan logeren we bij elkaar of we gaan eropuit naar Comic Con, helemaal uitgedost in onze favoriete outfits”, vertellen ze enthousiast. Heel veel eten bij McDonald’s is favoriet. “Ooh, de Big Mac, ik ben er dol op”, zegt Lotta. “Ik eet ze zolang mijn budget oké is.” Trots op Oirschot

Even verderop staan Sonja en Erwin. Ze wonen al vier jaar in Oirschot en maken sindsdien elk najaar een verlichte GLOW-wandeling door hun dorp. “We komen liever hier, omdat Eindhoven megadruk is”, vertelt Sonja. “Daar loop je echt een fuik in en je doet er uren over. Nee, deze kleinschalige editie is veel beter, iets om trots op te zijn.”

Lichtkunstwerk Faceless Men bij GLOW Oirschot (foto: Karin Kamp).











Gewapend met fotocamera en statief probeert Erwin de kerk in al zijn glorie in beeld te brengen. “Het is een beetje lastig, want het gebouw is heel hoog, maar ik wil ook de breedte vangen, inclusief de kinderkopjes en het standbeeld van de burgemeester”, zegt hij. Ook bij Faceless Men, een masker dat voortdurend van gezicht verandert, heeft hij foto’s gemaakt. “Die willen we afdrukken voor een grote collage aan de muur in onze woonkamer. Dat wordt ons eigen kunstwerk”, lacht hij. GLOW zet het historische centrum van Oirschot acht avonden lang in een kunstzinnig licht. Het evenement is van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november dagelijks van halfzeven tot tien uur ‘s avonds en is gratis toegankelijk. Hier lees je alle verhalen over GLOW.