Begrip voor frustratie bewoners Moerdijk, maar duidelijkheid blijft uit

Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (CDA) kan zich goed voorstellen dat de bewoners van Moerdijk zich een speelbal voelen, nu het dorp toch weer lijkt te blijven bestaan. Dat zei hij na een gesprek woensdag met de gemeente, provincie en bewoners uit de regio nadat de plannen van het kabinet rondom het dorp opnieuw veranderden.

Isabel Pijnappels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het dorp Moerdijk waarschijnlijk kan blijven bestaan. Volgens De Bat moet "het vertrouwen worden teruggewonnen" door "door te pakken". Toch wil De Bat nog geen termijn noemen waarop inwoners definitief weten waar ze aan toe zijn. Wel zegt hij dat er geld beschikbaar komt om de leefbaarheid in de omgeving op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Nog geen definitief besluit

Woensdagochtend bespraken de gemeente Moerdijk, de provincie en de staatssecretaris de nieuwe plannen. Daaruit blijkt dat nog maar twee (energie)projecten buiten het huidige industrieterrein vastliggen in de nieuwe plannen.

Het gaat om een nieuw hoogspanningsstation van TenneT en een stuk grond voor toekomstige industrie bij een doodlopende haven. Voor de rest moeten de plannen passen binnen het bestaande industrieterrein, onder meer door het terrein anders in te richten. Leefbaarheid blijft uitdaging

Wethouder Danny Dingemans van Moerdijk zegt dat het nieuwe richtpunt van 200 hectare benodigde grond nog altijd "een grote impact" zal hebben, maar heeft vertrouwen dat alle dorpskernen in de regio nu behouden kunnen blijven. Wel noemt hij het een uitdaging om meer industrie te combineren met een betere leefomgeving. Het kabinet denkt nu ongeveer 200 hectare ruimte nodig te hebben voor de plannen. Dat is een stuk minder dan de 450 hectare waar eerder rekening mee werd gehouden. In de eerdere plannen dreigde het dorp Moerdijk daardoor op termijn te moeten verdwijnen. Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.