Staatssecretaris wil doorpakken, maar geeft Moerdijk nog geen duidelijkheid

Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (CDA) kan zich goed voorstellen dat de bewoners van Moerdijk zich een speelbal voelen, nu het dorp toch weer lijkt te blijven bestaan. Dat zei hij na een gesprek woensdag met de gemeente, provincie en bewoners uit de regio nadat de plannen van het kabinet rondom het dorp opnieuw veranderden.

Isabel Pijnappels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het dorp Moerdijk waarschijnlijk kan blijven bestaan. Volgens De Bat moet "het vertrouwen worden teruggewonnen" door "door te pakken". Toch wil De Bat nog geen termijn noemen waarop inwoners definitief weten waar ze aan toe zijn. Wel zegt hij dat er geld beschikbaar komt om de leefbaarheid in de omgeving op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Nog geen definitief besluit

Woensdagochtend bespraken de gemeente Moerdijk, de provincie en de staatssecretaris de nieuwe plannen. Daaruit blijkt dat nog maar twee (energie)projecten buiten het huidige industrieterrein vastliggen in de nieuwe plannen.