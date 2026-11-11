Deze bovensloters voelen zich tijdens 11-11 helemaal thuis in Brabant

Als je dacht dat onze provincie vandaag vol staat met alleen maar Brabanders, dan heb je het mis. Neem bijvoorbeeld vrienden Michel, Paul en Erwin. Zij verlieten de Randstad om in Den Bosch 11-11 te vieren. "Het hotel voor carnaval is al geboekt!"

De belangrijkste reden om naar Brabant af te reizen? "De gezelligheid, de vreugde en de saamhorigheid", zegt Paul. "Dat kennen we in Den Haag eigenlijk niet zo. Hier is iedereen vrolijk en iedereen hoort erbij. Ik kom hier al twintig jaar en ik blijf doorgaan zolang ik kan. Ik word binnenkort zestig, maar hoop dit nog jaren vol te houden." Michel vult aan: "Deze kant is gewoon veel relaxter. Niet zoveel zeuren, maar samen lol maken. Geen vechtpartijen en gekkigheid, dat heeft helemaal geen nut. Je kunt overal een feestje vieren, maar dit is toch echt een feestje apart." Onderweg naar Den Bosch zien ze de sfeer al veranderen. "Bij ons in Rotterdam en Den Haag zie je ze soms kijken: wat doen die nou? Maar hoe dichter je bij Utrecht en vervolgens Den Bosch komt, hoe drukker en gezelliger het wordt. Op het station is het al feest."

"Als ik hier kom, ben ik blij. Aan het einde van de dag heb ik zo'n lekker gevoel."

De liefde voor het Brabantse carnaval komt niet zomaar uit de lucht vallen. "Mijn ex was Brabants en ik heb van haar geleerd hoe je écht carnaval moet vieren", vertelt Paul. "Geen rottigheid, gewoon gezelligheid. Zoals het hoort."

Hij gaat altijd tevreden weer naar huis. "Als ik hier kom, ben ik blij. Aan het einde van de dag heb ik zo'n lekker gevoel. Het is even ontladen, even andere gedachten. Dat is misschien wel het mooiste wat al die mensen hier samen doen. Het voelt voor mij als een tweede thuis." We gaan de mannen over een paar maanden in ieder geval weer terugzien. "Het hotel voor carnaval is al geboekt!"

Emma uit Arnhem, Fabiënne uit Vlaardingen en Tim uit Etten-Leur (foto: Collin Beijk/Omroep Brabant).

Tim uit Etten-Leur is vandaag ook op pad met twee niet-Brabanders. Emma komt uit Arnhem en Fabiënne uit Vlaardingen. Ze studeren alle drie bouwkunde in Den Bosch. "Als je hier studeert, moet je dit toch een keertje meepakken, dat is eigenlijk wel een must", vindt Emma. "Ik ben zelf niet echt een carnavaller en denk dat het wel een stuk leuker is als je ermee bent opgegroeid en hier vandaan komt. Maar het is natuurlijk wel echt een ding, ook voor ons." Ook Fabiënne wilde het feestje in Oeteldonk wel eens meemaken. Maar of ze al die pèkskes en kleuren nu echt snapt? "Nee", lacht ze. "Ik weet dat het de kleuren van Oeteldonk zijn maar verder..." Dankzij Tim kwamen ze toch een beetje in Oeteldonk-stijl richting de stad. "Ik heb wel gezegd dat ze even een jasje aan moesten doen en heb sjaals geleend van een vriendin uit Den Bosch", zegt hij. "Maar ik ben zelf natuurlijk ook wel een beetje import." Emma en Fabiënne vinden het mooi dat de stad zo'n eigen feest heeft. "Dat moet ook zo blijven. Het is heel leuk om de eenheid te zien en dat iedereen gelijk is." En daar raken ze onbewust tóch precies de reden van de pèkskes en kleuren. Volg alles over 11-11 in Brabant de hele dag in ons liveblog.