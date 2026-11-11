Navigatie overslaan
Ontdek

Regenachtige 11-11: dus duiken we massaal de kroeg in

Aangepast
Drukte in de Keulse Kar in Den Bosch. Foto: Omroep Brabant
Drukte in de Keulse Kar in Den Bosch. Foto: Omroep Brabant

Normaal gesproken staan de carnavalsvierders voor de deur van de kroeg de Keulse Kar tijdens 11-11, maar deze regenachtige woensdag is het vooral bínnen erg druk. En dat beeld is er op meer plekken in Oeteldonk. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Het is koud en nat, deze Elfde van de Elfde. De kans bestaat dat de temperatuur onder het vriespunt zakt en naar verwachting houdt het pas aan het eind van de dag op met regenen. Niet zo vreemd dus dat veel carnavalsvierders ervoor kiezen om het feestje naar binnen te verplaatsen. 

Drukte op de Markt 
Dat wil niet zeggen dat het buiten stil is op straat. Ondanks de regen (confetti en echte druppels) is het ook 'gewoon' gezellig druk op de Markt in Oeteldonk. 

  • Drukte op de Markt in Den Bosch op 11-11. Foto: Jan Peels
    Drukte op de Markt in Den Bosch op 11-11. Foto: Jan Peels
  • Drukte op de Markt in Den Bosch op 11-11. Foto: Jan Peels
  • Drukte op de Markt in Den Bosch op 11-11. Foto: Jan Peels

Volg alles over 11-11 in Brabant de hele dag in ons liveblog.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Genially te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.