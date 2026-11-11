Regenachtige 11-11: dus duiken we massaal de kroeg in

Normaal gesproken staan de carnavalsvierders voor de deur van de kroeg de Keulse Kar tijdens 11-11, maar deze regenachtige woensdag is het vooral bínnen erg druk. En dat beeld is er op meer plekken in Oeteldonk.

Janneke Bosch Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is koud en nat, deze Elfde van de Elfde. De kans bestaat dat de temperatuur onder het vriespunt zakt en naar verwachting houdt het pas aan het eind van de dag op met regenen. Niet zo vreemd dus dat veel carnavalsvierders ervoor kiezen om het feestje naar binnen te verplaatsen.

Drukte op de Markt

Dat wil niet zeggen dat het buiten stil is op straat. Ondanks de regen (confetti en echte druppels) is het ook 'gewoon' gezellig druk op de Markt in Oeteldonk.

Drukte op de Markt in Den Bosch op 11-11. Foto: Jan Peels





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