Ook Brabantse sportclubs getroffen door groot datalek bij AllUnited

Meer dan 350 sportverenigingen hebben melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), na een cyberaanval op ledenadministratiesysteem AllUnited. Ook verschillende Brabantse sportclubs zijn getroffen. Onder meer hockeyclub Were Di in Tilburg en rugbyclub The Dukes in Den Bosch informeren hun leden via hun website over het lek.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In Nederland maken ongeveer 1500 sportverenigingen gebruik van AllUnited. Iedere vereniging die het systeem gebruikt, is getroffen door de cyberaanval. "Al deze verenigingen zijn slachtoffer", bevestigt een woordvoerder van AllUnited. "Het kan dat nog niet alle clubs officieel een melding hebben gedaan." Gestolen

Een onbekende buitenstaander heeft maandagavond gegevens uit de database van het bedrijf gekopieerd. Het gaat om gegevens van alle bonden en verenigingen die met AllUnited werken. Daarbij zijn onder meer namen, adressen, wachtwoorden en bankrekeningnummers buitgemaakt. AllUnited is een systeem dat sportclubs gebruiken voor bijvoorbeeld hun ledenadministratie.

De hackers zijn maandagavond in het systeem gekomen en dinsdagmorgen is het lek gedicht. Brabantse clubs informeren hun leden

Verschillende Brabantse verenigingen brengen hun leden via hun website op de hoogte van het datalek. Hockeyclub Were Di uit Tilburg en rugbyclub The Dukes uit Den Bosch hebben informatie over het incident geplaatst. Andere clubs hebben hun leden inmiddels ook per e-mail geïnformeerd, maar hebben nog geen bericht op hun website staan. Daardoor is niet direct voor iedereen zichtbaar welke verenigingen met het lek te maken hebben.

Dit is wat je moet doen als jouw gegevens op straat liggen. Weest alert op verdachte e-mails, sms'jes en telefoontjes.

Klik niet zomaar op links en open geen onverwachte bijlagen.

Wees extra voorzichtig met berichten waarin om persoonlijke gegevens of bankgegevens wordt gevraagd.

Verander daarnaast wachtwoorden als die ook op andere websites worden gebruikt.

Deel nooit wachtwoorden of inlogcodes.