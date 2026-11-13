Fijn weer bij de intocht voor Sint, maar het is Piet die gladde daken vindt

Krijgen we regen, wind of toch nog wat zon erbij? Weerman Matthijs van der Linden van Weerplaza zet de weersverwachting voor de Sinterklaasintocht in Grave op een rij. Voor wie gedichten liever laat voor wat ze zijn, staat het weerbericht gewoon aan het eind (wel zo fijn).

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Goed nieuws voor Sint en Piet,

Mistig en regenachtig wordt het tijdens de intocht in Grave niet.

Het wordt zonnig en droog met een graadje of zeven,

Dus Sinterklaas heeft lekker weer tijdens het handjes geven. Toch is het frisjes aan de kant van de stoet,

En ben je goed bezig als je veel laagjes aandoet.

Als je lang in Grave staat te wachten op de Pieten,

Kan je maar beter warm van sinterklaasliedjes genieten. Bang voor dikke mist

Na de afgelopen dagen waren we nog even bang voor dikke mist,

Want wat nou als de Sint zich in de haven vergist!

Gelukkig is de mistige wind al weggedraaid,

En zijn de wimpels de goede kant op gewaaid.

Weerman Matthijs heeft goed nieuws voor Grave,

Het wordt mooi weer voor alle kinderen, lieve en brave.

Maar ook zonder mooi weer heeft Matthijs altijd vertrouwen,

Want de Sint laat zich nooit door slecht weer tegenhouden. De Pieten moeten zaterdagnacht wel opletten op de daken,

Zodat ze niet in grote problemen raken.

Het wordt glad en misschien raken daken bevroren.

Hopelijk zullen vallende Pieten de stilte niet verstoren. Na de intocht

De rest van het weekend is er ook nog wat zon,

Al weet geen Piet wanneer die precies doorbreken kon.

Af en toe piept de zon tussen de lichte bewolking door,

Een welkom lichtpuntje, daar tekenen we voor! Doordeweeks is het wisselvallig weer,

En gaan de regenbuien en wind af en toe tekeer.

De temperatuur is normaal voor de tijd van het jaar,

Tussen de 10 en 11 graden is het voor Sint en Piet niet zo zwaar.

Het weerbericht zonder rijm:

Sinterklaas en zijn Pieten komen zaterdag met goed weer aan wal in Grave. Op zaterdag is het overwegend droog met geregeld zon, hooguit wat sluierbewolking en geen kans op mist. Met temperaturen tussen de 7 en 9 graden is het fris, maar voor half november heel normaal. Wie langs de kade staat te wachten, doet er verstandig aan een warme jas aan te trekken, volgens weerman Matthijs van der Linden van Weerplaza. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur richting het vriespunt. Daardoor kunnen daken plaatselijk glad worden. De Pieten kunnen hier maar beter rekening mee houden. Zondag is er meer bewolking en neemt later op de dag de kans op regen toe. Volgende week wordt het wisselvalliger, met af en toe regen en stevige wind. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 10 of 11 graden. De vorst blijft komende week nog even achterwege.

Hier lees je alle verhalen over de Sinterklaasintocht in Grave.