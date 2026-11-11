Koelkast bij kroeg in Oeteldonk voor zelf meegenomen biertjes

De kosten voor een biertje zijn inmiddels flink opgelopen. En dus nemen veel carnavalsvierders zelf hun blikjes mee. Maar ja, hoe hou je ze dan koel? Nou, gewoon door ze in de koeling te leggen bij jawel... een kroeg.

Lody Trepels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De eigenaar van De Graven van Leuven in Den Bosch bedacht een Oetelkast: een koelkast die is bedoeld voor mensen die blikjes drinken bij zich hebben en die koud willen houden.

Een carnavalsvierster staat op deze elfde van de elfde vlak naast de koelkast. "Het idee is leuk, maar het succes nog niet zo groot", vertelt ze lachend. "Er staat vooral fris in, maar dat pilske hier is al anderhalf uur een weesje. Ik denk niet dat die nog opgehaald wordt."