HEMA-worsten door de lucht tijdens nieuwe Osse carnavalstraditie

Hang een banner op, maak er een gat in, haal een flinke partij Osse worsten en mikken maar. Voor het eerst wordt de Elfde van de Elfde in Ossekoppenrijk (Oss) gevierd in het Jan Cunenpark, en daar horen nieuwe tradities bij. "We willen weer terug naar de essentie van carnaval." Maar een rookworst door een gat gooien... dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Loïs Verkooijen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De boodschap van de organisatoren is duidelijk: wie het park inloopt komt mensen met bordjes tegen: 'De Ossenaar blijft in eigen stad, in Oeteldonk is het al druk zat'. Veel Ossenaren trekken met carnaval richting Den Bosch of Uden en dat is een doorn in het oog van verschillende Osse carnavalsvierders. Het nieuwe evenement 'Proost op 11-11' moet de Ossekoppen verleiden om het seizoen in eigen stad af te trappen. Dat lijkt te werken, want het park stroomt woensdag al aardig vol. Worstenmikken maar

Bij de nieuwe viering komt ook een nieuwe traditie, die past bij de geschiedenis van Oss. Initiatiefnemer Mike loopt rond met een pluche rookworst op zijn hoed. De rookworst en Oss zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, vertelt hij. "Unox heeft jarenlang rookworsten hier gemaakt en de worsten van de HEMA worden nog steeds in Oss gemaakt", legt hij uit.

Het idee ontstond zoals veel goede ideeën: "Ouderwets op een viltje in de kroeg bedacht. We hebben alles zelf gemaakt", zegt Mike, wijzend op zijn kleding. Met echte worsten gooien mocht niet, maar de neppers waarmee geworpen wordt, zijn nét echt. Geen makkelijk spelletje

Het spelletje spreekt voor zich: je mikt de worst in een gat in de banner en daarmee kun je punten krijgen. "Vanavond is de grote finale", vertelt Mike. "Ik verwacht veel competitie. De winnaar krijgt eeuwige roem én een jaar lang gratis worsten van de HEMA in Oss." Een deelnemer staat klaar voor het grote worstenbord. Hij richt op het grootste gat, haalt uit en gooit, maar de worst ketst van het bord af en belandt op de grond. "Het is veel moeilijker dan je denkt", lacht hij. Aan enthousiasme ontbreekt het in ieder geval niet. Terug naar essentie van carnaval

Feest op 11 november is dus niet nieuw in Ossekoppenrijk, maar was onder minder Ossenaren populair. Bart en Gerard zijn al jaren de mannen achter dit feest: "We groeiden uit ons jasje in Café Bellevue en kregen de vraag of we groter konden", vertellen ze. Het doel is niet per se om het feest te laten groeien, maar het moest een feest worden voor álle ossenkoppen. "Samen een biertje drinken: de essentie van carnaval." En Oss was toe aan een groter, eigen Elf Elf. Gerard was al dik tevreden geweest met vierhonderd bezoekers. "Maar er zijn er ruim duizend nu." Bart tikt ondertussen zijn bierglas tegen dat van zijn maat. "We mogen echt trots zijn op Oss dat we dit hebben neergezet." Hier vind je alles over de elfde van de elfde.