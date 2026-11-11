Uitgelachen worden bij de wc bracht Rianne op een missie: 'Soms pijnlijk'

We mopperen allemaal wel eens als we nodig naar de wc moeten en we in een lange rij moeten aansluiten. Maar terwijl we mopperen, beseffen we niet dat er mensen zijn bij wie wachten eigenlijk niet eens een optie is. En precies daar wil Rianne Meersschaert uit Breda verandering in brengen. Door haar MS kan ze haar plas niet goed ophouden. "Soms word ik boos op mensen en dan schrikken ze", vertelt ze.

Het is woensdag een drukte van jewelste bij een van de vele toiletgebouwen in het centrum van Den Bosch tijdens de Elfde van de Elfde. Vooral de rij bij de vrouwenwc's is lang. Deuren vallen in het slot en vliegen weer open. Rianne kijkt ernaar met haar gepersonaliseerde MS-toiletpas in de hand. Die pas kan ze laten zien bij evenementen als deze, zodat ze een rij kan skippen. "Door mijn ziekte ben ik incontinent. Het moment dat ik naar de wc moet is dus ook écht meteen. Ik heb geen tijd om te wachten op de mensen die in de rij staan. Want of het gaat goed, of het loopt in mijn schoenen." Met haar toiletpas kan ze aan anderen laten zien dat ze om medische redenen meteen naar de wc moet. "Als ik heel hoge nood heb, loop ik meestal naar voren in de rij en vraag ik daar of ik voor mag. Ik laat dan ook mijn pas zien."

Dat gaat soms goed, zoals in Den Bosch waar ze een paar keer de vraag stelt en zonder problemen voorgelaten wordt. "Maar vaak gaat het niet goed. Dan begint er een hele onderhandeling. Wat is die pas? Waarom heb je die nodig? Wat is er mis met je? Tegen de tijd dat je dat allemaal hebt uitgelegd, ben je alweer minuten verder. En die tijd heb ik niet." Soms glipt ze dan toch snel een wc in. "Dan zie ik daarna wel of mensen boos zijn."

"Als mensen je dan niet geloven, of je uitlachen terwijl je in je broek staat te plassen, dan is dat heel pijnlijk."