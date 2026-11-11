Werken met Elfde van de Elfde? Eg nie!

Deze carnavalsliefhebber heeft zijn cateringbedrijf vanwege de Elfde van de Elfde gesloten. Zijn bedrijf is twee dagen dicht. “De Elfde van de Elfde moet altijd gevierd worden. Het is de start van carnaval”, zegt hij. Tja, breng daar maar eens iets tegenin.

Janneke Bosch Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Maar deze carnavaller neemt het dus erg serieus. “Daar moet iedereen een beetje bij stilstaan en een klein beetje voor opofferen.” Daarom heeft hij besloten om zijn bedrijf voor twee dagen plat te leggen. “Ik ga lekker feesten, lekker gas geven." En daarna ook... lekker bijkomen.

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