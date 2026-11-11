Kijk hier: militairen abseilen van het Provinciehuis tijdens 11-11

De aftrap van het carnavalsseizoen is misschien hartstikke spannend voor veel Oeteldonkers, Kruiken en Ossen. Wie vandaag ook met een kloppend hart aftelden, waren de mannen en vrouwen van het eerste peloton van 414 CBRN van defensie. Zij stonden op het topje van het Brabantse provinciehuis, in volledige militaire outfit, en daalden af.

Janneke Bosch Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het is een goede oefening om mentale en fysieke grenzen te verleggen en te oefenen met het presteren onder druk", vertelt Sergeant-majoor Nick van de 13 Lichte Brigade. Er werd enthousiast gereageerd op de actie, al hadden sommige militairen stiekem ook graag tussen de Oeteldonkse feestvierders gelopen, geeft Nick toe.

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