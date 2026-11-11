China zag NikkieTutorials als mogelijk middel voor propaganda

De Udense make-upster Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, is door een Chinese organisatie genoemd als mogelijk middel om propaganda te verspreiden. Dat blijkt uit gelekte documenten die onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) heeft ingezien.

In een Chinees rapport uit 2022 wordt Nikkie omschreven als iemand met veel invloed op sociale media. Ze zou vanwege haar "authenticiteit, zelfvertrouwen en moed" geschikt kunnen zijn om een positief beeld van China te verspreiden.

"Ze inspireert haar volgers om zichzelf te zijn en straalt authenticiteit, zelfvertrouwen en moed uit. Ze heeft meer dan 19,17 miljoen volgers op Instagram en meer dan 8,8 miljoen volgers op TikTok, met meer dan 260 miljoen likes. Haar waarden hebben haar nog meer respect en waardering opgeleverd.’"

De organisatie achter het rapport wilde bekende influencers in kaart brengen om via hen de mening van mensen in westerse landen te beïnvloeden. Met behulp van kunstmatige intelligentie en grote hoeveelheden data werden invloedrijke personen opgespoord.

Nikkie niet benaderd

Volgens FTM was NikkieTutorials dus in beeld als mogelijk propagandamiddel voor China. Dat betekent niet dat ze zelf aan de plannen heeft meegewerkt. Haar manager laat aan FTM weten dat Nikkie nooit door de Chinese organisatie is benaderd. Mocht dat gebeuren, dan zou ze daar niet op ingaan.

China probeert vaker bekende internetsterren en influencers te gebruiken om een positief beeld van het land te verspreiden. Via hun grote groepen volgers kunnen boodschappen op een subtiele manier een westers publiek bereiken, meent het land.