Tilburg: Piusplein en Stadhuisstraat zijn vol, ga ergens anders heen

Gemeente Tilburg laat weten dat het erg druk is in de stad. "Vooral op het Piusplein en in de Stadhuisstraat is er momenteel geen ruimte meer voor extra bezoekers."

Janneke Bosch Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De gemeente raadt aan om andere plekken te zoeken om feest te vieren, waar wel nog ruimte is. "Wijk daarom uit naar andere plekken in de stad. Daar is meer ruimte om volop carnaval te vieren."

Bingooo!

In Tilburg was er de Elf-elf Kruikenbingo. Geen gewone bingo, maar een speciale carnavalsbingo inclusief carnavalsmuziek, prijzen en gezelligheid. Zo’n duizend mensen hebben zich ervoor aangemeld. Bij een man gaat de bingo nog niet zo goed. “Ik heb er pas een.” Maar valsspelen, dat gaat hij niet doen. “Dan moet ik zingen, dat gaat niet.” Bij een andere deelnemer liep het goed, tot één nummer. “Ik had tot nu toe alles nog, maar deze niet. We blijven het proberen.”

Volg alles over 11-11 in Brabant de hele dag in ons liveblog. En alle verhalen over carnaval vind je op onze dossierpagina.