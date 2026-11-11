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Tilburg: Piusplein en Stadhuisstraat zijn vol, ga ergens anders heen

Volle pleinen in Kruikenstad waar straks de prins wordt onthuld
Volle pleinen in Kruikenstad waar straks de prins wordt onthuld

Gemeente Tilburg laat weten dat het erg druk is in de stad. "Vooral op het Piusplein en in de Stadhuisstraat is er momenteel geen ruimte meer voor extra bezoekers." 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

De gemeente raadt aan om andere plekken te zoeken om feest te vieren, waar wel nog ruimte is. "Wijk daarom uit naar andere plekken in de stad. Daar is meer ruimte om volop carnaval te vieren."

Bingooo! 
In Tilburg was er de Elf-elf Kruikenbingo. Geen gewone bingo, maar een speciale carnavalsbingo inclusief carnavalsmuziek, prijzen en gezelligheid. Zo’n duizend mensen hebben zich ervoor aangemeld.

Bij een man gaat de bingo nog niet zo goed. “Ik heb er pas een.” Maar valsspelen, dat gaat hij niet doen. “Dan moet ik zingen, dat gaat niet.” Bij een andere deelnemer liep het goed, tot één nummer. “Ik had tot nu toe alles nog, maar deze niet. We blijven het proberen.”

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