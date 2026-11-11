Massaal speuren naar kielen en pekskes op Marktplaats

Het is nog 89 dagen tot carnaval, maar met de start van het seizoen kan de voorpret beginnen. Het perfecte pekske moet bij elkaar worden gezocht en dat gebeurt niet alleen in carnavalswinkels. Het aantal zoekopdrachten op Marktplaats naar carnavalskleding, steken en poppen voor op wagens steeg explosief.

Janneke Bosch Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Tussen oktober en elf november steeg het aantal zoekopdrachten naar 'carnavalskleding voor dames' met 504 procent.

De cijfers van de handelswebsite laten zien dat ook de carnavalsjas populair is (271 procent). Ook naar 'carnavalspakken loopgroep' werd massaal gezocht, veel mensen zoeken ook een 'steek voor heren' en zelfs tweedehands carnavalspoppen zijn tweedehands gewild. Er worden zelfs naar hele 'carnavalswagens' gezocht op Marktplaats: op de term ‘carnavalswagen’ werd in oktober 41.932 keer gezocht.

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