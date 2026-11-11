Merel superblij met 'Carnaval van je Leven', ondanks verdrietige periode

Merel Meijer uit Hank heeft de ‘Carnaval van je Leven’ gewonnen. Onze carnavalsreporter Tappie Thijs moest er heel Breda voor afspeuren, maar vond haar uiteindelijk feestend in de menigte op de Grote Markt.

Loïs Verkooijen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het wordt langzaam donker in ’t Kielegat, maar Tappie Thijs is nog steeds op zoek naar Merel. En dan ziet hij iemand die aan de beschrijving voldoet. Als Merel Thijs ook ziet, weet ze genoeg. Ze steekt haar armen in de lucht: “Yes! Woohoo!” Ze vliegt de verslaggever om de hals: “Oh ik ben echt superblij”, zegt ze uitgelaten. Met een biertje in de hand vertelt ze dat ze nooit had verwacht dat ze de zeer gewilde prijs van Omroep Brabant zou winnen. “Ik weet dat er ontzettend veel mensen meedoen, dus ik dacht dat ik heel weinig kans maakte. Het is echt supergaaf dat ik de winnaar ben”, zegt ze. Waar ze het meest naar uitkijkt? “De kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf.”

Merel vliegt Tappie Thijs om de hals na winst Carnaval Van Je Leven

De Carnaval van je leven Via Omroep Brabant Radio kon je heel de week kans maken op de Carnaval van je Leven. Daar zitten onder meer de eerste twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf in, maar ook plekken in het Fijnfisjenie Café en een gloednieuw pekske. Katerontbijtje elke ochtend? Check! Pils in de kroeg? Ook check! Omroep Brabant regelt zelfs elke dag je vervoer naar huis. En na zo'n geweldige carnaval wil je de woensdag natuurlijk niet meteen weer aan het werk en dus melden Jordy Graat en Mark Versteden je in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! ziek bij je werkgever.

Carnaval stond niet op de planning

Ze wint nu de Carnaval van haar Leven, en dat terwijl carnaval vieren in 2027 eigenlijk helemaal niet op de planning stond. Ze was zwanger en eigenlijk begin februari, dus tijdens het feest, uitgerekend. Ze slikt een traantje weg: “Mijn zoontje is twee maanden geleden overleden”, zegt ze. Inmiddels gaat het beter met Merel. “Carnaval is een goede afleiding voor mij, ik kan lekker mijn hoofd leegmaken. Iedereen is bij elkaar en iedereen is één. Het is een gevoel dat in je hart zit. Ik ben heel blij met deze prijs, we gaan er een positief feest van maken.” Ze vliegt haar vrienden in de armen. Ook haar man is ‘heel trots op haar’, zeker na wat ze hebben meegemaakt. “Ik kan geen minpuntje over haar bedenken”, zegt hij. Ze lacht en slaat een arm om hem heen: “Nou, jij mag mee hoor, naar 3 Uurkes”, grijnst ze. “Nou, die is in de pocket”, zegt hij blij. Gelukkig valt carnaval vroeg dit jaar, “want ik kan echt niet wachten.”