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Binnenstad Tilburg afgesloten: Kruikenstad is vol met feestvierders

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Veel publiek op de Heuvel in Tilburg (foto: Pieter van Soethout).
Veel publiek op de Heuvel in Tilburg (foto: Pieter van Soethout).

Kruikenstad is vol. Dat meldt de gemeente Tilburg woensdagavond. Meerdere straten en pleinen in de binnenstad zijn hierdoor volledig afgesloten, waardoor er niemand meer bij mag.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

 "Voor wie nog niet begonnen is met feesten in de stad, raden we aan de carnavalskriebels te bewaren voor volgend jaar", schrijft de gemeente. Ze vraagt feestvierders om elkaar ruimte te geven en het gezellig te houden.

Rond zes uur liet de gemeente al weten dat op het Piusplein en in de Stadhuisstraat geen ruimte meer was voor extra bezoekers. Net na half negen meldde ze dat de hele binnenstad vol is en dat er niemand meer bij mag. 

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