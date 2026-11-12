Brand verwoest rieten kap van monumentale woonboerderij in Helmond

De monumentale woonboerderij in Helmond waar woensdagavond brand uitbrak, heeft grote schade opgelopen. "De boerderij heeft heel veel schade. Met name het voorste deel waar de mensen woonden, daar is de kap helemaal afgebrand", zegt een woordvoerder van de brandweer donderdagochtend. De brandweer is tot twee uur in de nacht bezig geweest met het blussen van de boerderij aan de Kruisschotseweg.

De brand brak woensdagavond rond kwart over zes uit, het vuur zou rond de schoorsteen zijn begonnen. Het vuur verspreidde zich razendsnel onder de rieten kap. Later op de avond stortte de bovenverdieping van het gebouw in.

Gespecialiseerde rietdakteams van de brandweer uit het Gelderse Elst en Utrecht rukten uit. Vanaf een hoogwerker haalden brandweerlieden riet uit elkaar en blusten zij de vlammen. Ook gingen ze met een ladder het dak op. Ze maakten een stoplijn op het rieten dak om het vuur een halt toe te roepen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Aangezien de boerderij in het buitengebied staat, heeft een beperkt aantal mensen overlast gehad van de rook. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Naast de gespecialiseerde rietdakteams kwamen ook brandweerkorpsen uit onder andere Deurne, Helmond, Eindhoven, Best en Geldrop met bluswagens ingezet.