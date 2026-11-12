PSV werkt aan grote stunt: Kevin de Bruyne mogelijk op weg naar Eindhoven

Noem het gerust een mega-stunt: PSV is bezig met de mogelijke transfer van de 35-jarige Kevin de Bruyne. De Eindhovenaren hopen de middenvelder deze winter binnen te hengelen, meldden meerdere PSV-clubwatchers woensdagavond. De wereldberoemde Belgische international speelt nu voor SSC Napoli.

Volgens Rik Elfrink, PSV-clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, is er " nog geen definitief akkoord , maar wel is er absoluut hoop dat hij naar Eindhoven kan komen". Ook andere clubwatchers dicht op de Eindhovense ploeg bevestigen het nieuws woensdagavond.

De Bruyne heeft nog een contract tot 2027 bij Napoli. De transfer zou een stunt zijn die doet denken aan de komst van Mario Götze naar PSV. De bekende Duitser voetballer dook in 2020 opeens op in Eindhoven.

Napoli

Verdere details zijn nog schaars. De Bruyne, nu 35, was op het hoogtepunt van zijn loopbaan een van de beste middenvelders ter wereld. Hij werd vooral bekend door zijn prominente rol op het middenveld van Manchester City. Tussen 2018 en 2024 hengelde hij daar zes keer de Premier League binnen.

In 2025 vertrok De Bruyne naar Napoli. Eerder dit jaar keerde hij terug van een maandenlange hamstringblessure. Hoewel De Bruyne een vaste klant in de basiself is van Napoli, heeft de Italiaanse ploeg moeite om te overtuigen. De ploeg is op dit moment een middenmoter in de Serie A.

Mario Götze, Hirving Lozano en Ivan Perišić

PSV stuntte eerder door bekende namen naar Eindhoven te halen. Als de transfer van Kevin de Bruyne rondkomt, komt hij in het rijtje terecht van klinkende namen als Mario Götze, Hirving Lozano en Ivan Perišić. Meer namen lees je in dit overzicht.