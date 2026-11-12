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Drie auto's botsen op elkaar in Oosterhout, gisteren ook al raak op weg

Aangepast

Drie auto’s zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Vijf Eikenweg in Oosterhout. Er vielen geen gewonden bij de kop-staartbotsing. Woensdagavond was het opvallend genoeg ook al raak op de weg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een deel van de weg werd kort afgesloten. De afsluiting zorgde in beide richtingen voor een file. 

Enkele honderden meters verder, dus niet ver van het ongeval, ontstond woensdagavond ook al een botsing. Dat ongeluk gebeurde op de kruising van de Vijf Eikenweg met de afrit van de A27. Door de botsing lag de weg bezaaid met brokstukken.

File na botsing op de Vijf Eikenweg in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
File na botsing op de Vijf Eikenweg in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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