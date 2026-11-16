Zo maak je kans op kaartjes voor ons jubileumconcert met Frans Bauer

Wil jij Frans Bauer, Corry Konings, Django Wagner en een heleboel andere Brabantse artiesten live zien? Dan is dit je kans. De inschrijving voor 50 Jaar Omroep Brabant In Concert is geopend. Op donderdag 26 november vieren we ons vijftigjarig bestaan met een groot jubileumconcert in Oostelbeers. Kaartjes zijn niet te koop, je kunt ze alleen winnen.

Silke Bertens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Inschrijven voor de loting kan van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november via de inschrijfpagina. Daarna is het duimen geblazen. Iedereen die zich heeft ingeschreven, krijgt op zaterdag 21 november bericht. Dan hoor je of je kaartjes hebt gewonnen. De winnaars krijgen op 24 november hun e-tickets. Wie een kaartje wint, mag zich op donderdag 26 november opmaken voor een avond vol Brabantse muziek in De Kerk in Oostelbeers. Vanaf 20.00 uur komen bekende artiesten uit onze provincie daar samen voor een feestelijk concert.