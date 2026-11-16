Zo maak je kans op kaartjes voor ons jubileumconcert met Frans Bauer
Wil jij Frans Bauer, Corry Konings, Django Wagner en een heleboel andere Brabantse artiesten live zien? Dan is dit je kans. De inschrijving voor 50 Jaar Omroep Brabant In Concert is geopend. Op donderdag 26 november vieren we ons vijftigjarig bestaan met een groot jubileumconcert in Oostelbeers. Kaartjes zijn niet te koop, je kunt ze alleen winnen.
Inschrijven voor de loting kan van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november via de inschrijfpagina. Daarna is het duimen geblazen. Iedereen die zich heeft ingeschreven, krijgt op zaterdag 21 november bericht. Dan hoor je of je kaartjes hebt gewonnen. De winnaars krijgen op 24 november hun e-tickets.
Wie een kaartje wint, mag zich op donderdag 26 november opmaken voor een avond vol Brabantse muziek in De Kerk in Oostelbeers. Vanaf 20.00 uur komen bekende artiesten uit onze provincie daar samen voor een feestelijk concert.
De volledige line-up
Tijdens het jubileumconcert staan heel wat bekende Brabantse artiesten op het podium. Dit is de volledige line-up:
- Abel
- Bjorn van der Doelen
- Christiaan Bauer
- Corry Konings
- Django Wagner
- Dominique de Bont
- Frans Bauer
- Gerard van Maasakkers
- JW Roy
- Leo Alkemade
- Rosa Spruit
- Sam en Merijn Knoop
- W.C. Experience
De artiesten zingen niet alleen hun eigen nummers, maar brengen ook covers van andere artiesten met een Brabantse link.
Ook op televisie
Kun je er op 26 november niet bij zijn? Of is het niet gelukt om kaartjes te winnen? Geen zorgen. We maken die avond televisieopnames. Het volledige jubileumconcert is op oudejaarsavond vanaf 20.00 uur te zien op Omroep Brabant.
Zo kunnen ook Brabanders die op 26 november niet in Oostelbeers zijn, alsnog meegenieten en sluiten we het jubileumjaar samen feestelijk af.