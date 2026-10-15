Frans Bauer en vele anderen op ons jubileumconcert: en jij kunt erbij zijn!

Frans Bauer, zijn zoon Christiaan, Corry Konings, Django Wagner, Gerard van Maasakkers en W.C. Experience: allemaal treden ze donderdag 26 november op tijdens 50 jaar Omroep Brabant in Concert, en de lijst artiesten is nog veel langer. Met een groot muzikaal feest in Oostelbeers vieren we ons vijftigjarig bestaan. En het mooiste? Jij kunt erbij zijn!

Silke Bertens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het begon in 1976 met een paar uur radio per dag. Vijftig jaar later is Omroep Brabant uitgegroeid tot een omroep die je overal tegenkomt: op radio, televisie, onze website, app en sociale media. En zo'n bijzondere mijlpaal vraagt natuurlijk om een feestje! Daarom staat De Kerk in Oostelbeers op donderdag 26 november volledig in het teken van Brabantse muziek. Vanaf 20.00 uur komen bekende artiesten uit onze provincie samen voor een feestelijke avond vol muziek en gezelligheid. Deze artiesten staan op het podium

Voor het jubileumconcert halen we alles uit de kast. Dit is de volledige line-up:

Abel

Bjorn van der Doelen

Christiaan Bauer

Corry Konings

Django Wagner

Dominique de Bont

Frans Bauer

Gerard van Maasakkers

JW Roy

Leo Alkemade

Nol Havens

Rosa Spruit

Sam en Merijn Knoop

W.C. Experience De artiesten zingen niet alleen hun eigen nummers, maar brengen ook covers van andere artiesten met een Brabantse link. Onze eigen Jordy Graat presenteert de avond en zorgt bovendien voor de feestelijke afsluiting. Hoe kun jij erbij zijn?

Een vijftigste verjaardag vier je natuurlijk het liefst samen. Daarom geven we jou de kans om bij dit bijzondere concert aanwezig te zijn! Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november kun je je inschrijven voor de loting. En op maandag 23 november krijgen de gelukkige winnaars vervolgens via de mail te horen dat ze erbij mogen zijn. Hoe je je kunt inschrijven, maken we binnenkort bekend. Houd daarvoor onze website, app en sociale media goed in de gaten. Kun je niet wachten? Via onze sociale media maak je nu al kans op kaartjes!

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