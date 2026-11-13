Theater De Kring wordt slimste schouwburg van Europa

Een theater dat zijn eigen warmte opwekt en doorgeeft aan twee monumentale gebouwen. De vernieuwde Kring in Roosendaal krijgt een technisch hoogstandje dat nergens anders in Europa op deze schaal wordt toegepast. Anderhalf jaar is er gewerkt aan een complete metamorfose van de schouwburg. In februari staan de eerste optredens weer gepland.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“De artiesten bellen al zenuwachtig op of we alles op tijd af hebben. Ik kan ze geruststellen, want we lopen op schema”, zegt directeur Jan-Hein Sloesen. Binnen en buiten het gebouw is het deze weken nog een komen en gaan van werklieden die de laatste puntjes op de i zetten. Volgens Sloesen was de verbouwing hard nodig. “Het gebouw dateerde uit begin jaren tachtig. Het zat vol trapjes en er was geen lift. Als je boven zat, moest je helemaal naar beneden om iets te drinken. Nu hebben we liften, een extra foyer en veel meer publieksruimte. We hebben echt gekeken naar een functioneel herontwerp.”

Aan de buitenkant zijn de klimaatpanelen slim verwerkt in het ontwerp (foto: Erik Peeters/Omroep Brabant).

Hij doelt daarmee op de ruimtes die los van elkaar kunnen worden gebruikt. Daardoor is het theater straks ook geschikt voor congressen en evenementen. Panelen op de gevel

Maar de grootste bijzonderheid zit aan de buitenkant. In het moderne ontwerp zijn aan de zijkant op een organische manier speciale panelen verwerkt. Ze hebben een speciaal ontwikkelde coating die uv-straling omzet in warmte. Achter de panelen zitten kleine koperen buisjes met water dat de warmte verder transporteert.

De techniek is ontwikkeld door TNO en AkzoNobel. Het systeem kan ook koelen en wordt aangestuurd met slimme computermodellen die rekening houden met de weersvoorspellingen en het aantal bezoekers. Warmte voor de buren

In de grote ‘machinekamer’ op de eerste verdieping springen de dikke rode buizen meteen in het oog. “Hierdoor gaat het water waar we een soort antivries aan toevoegen. Het unieke is dat we die warmte via deze leidingen ook naar de Sint-Janskerk en het Tongerlohuis brengen. Zelfs wanneer het buiten 7 graden onder nul is, blijft het binnen rond de 21 graden”, vertelt projectleider Mark de Wit.

Het nieuwe gedeelte van de ontvangstruimte in De Kring (foto: Erik Peeters/Omroep Brabant).

Bij extreme vorst kan het gebouw volgens De Wit nog worden bijverwarmd met een cv-installatie. “Die houden we achter de hand, maar in principe hoeven we daar dus nauwelijks nog gebruik van te maken.” Ook de daken worden groener. Van de 2000 vierkante meter dakoppervlak krijgt 1200 vierkante meter inheemse beplanting. Dat moet hittestress tegengaan, regenwater opvangen en de biodiversiteit, de variatie aan planten en dieren, in de binnenstad versterken.

Binnen het budget

De verbouwing kost 12 miljoen euro en blijft volgens Sloesen binnen het budget. “We moeten scherp sturen, want het potje ‘onvoorzien’ is bijna op.” Hij benadrukt dat bezoekers straks in ieder geval niet opdraaien voor de verbouwingskosten.

In de ‘machinekamer’ van de schouwburg zijn de dikke leidingbuizen goed zichtbaar (foto: Erik Peeters/Omroep Brabant).