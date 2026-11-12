Vrouw waarschuwt voor malafide loodgieter: na verstopping 1484 euro kwijt

Een verstopte gootsteen laten ontstoppen: voor Laura* (50) uit Breda liep dat uit op een rekening van maar liefst 1484 euro. De eerst zo vriendelijk ogende monteur werd al snel een stuk minder aardig toen het tijd was om af te rekenen. Ze voelde ze zich onder druk gezet en geïntimideerd. "Ik dacht: laat ik maar betalen. Die man moest gewoon weg."

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Laura kreeg in het weekend last van een verstopte gootsteen in haar keuken. Via Google zocht ze naar een loodgieter in Breda. "Ik heb er een aantal bekeken. Deze stond niet eens bovenaan, maar het zag er gewoon netjes uit." Ze belde het bedrijf om een afspraak te maken. "Het eerste telefoongesprek verliep prettig. Hij was heel vriendelijk. Hij zei dat ze het hadden genoteerd en dat ze het zouden doorgeven." Kort daarna werd ze teruggebeld en werd een afspraak gemaakt. Ook de monteur die bij haar thuis kwam, maakte aanvankelijk een vriendelijke indruk. Hij legde uit hoe hij te werk zou gaan en vertelde dat de kosten 140 euro per meter bedroegen. Dat vond Laura vreemd, omdat op de website een starttarief vanaf 129 euro werd vermeld. Ook verbaasde het haar dat er per meter werd gerekend, aangezien ze in een klein appartement woont en ervan uitging dat er niet veel meters nodig zouden zijn. De monteur stelde haar gerust door te zeggen dat ze het samen zouden bespreken als er meer meters nodig bleken dan verwacht. "Het klonk allemaal wel schappelijk."

"Ik vroeg meerdere keren naar de kosten."

De monteur ging aan de slag. Na ongeveer een kwartier ging de vrouw kijken hoe het ervoor stond. Hij vertelde dat de leiding behoorlijk vies was. Ze vroeg hem nadrukkelijk om haar op de hoogte te houden van de kosten, omdat ze het eventueel met de Vereniging van Eigenaren (VvE) moest overleggen. Hij stemde hiermee in. Toen ze later opnieuw kwam kijken, merkte ze dat zijn houding veranderde. Ze kreeg een snauwerige reactie: ze moest maar geduld hebben. "Ik schrok daarvan en dacht: dan vraag ik wel niks meer." Toen de monteur klaar was, vertelde hij dat hij 8,5 meter slang of veer had gebruikt. De rekening kwam uit op 1484 euro. Laura schrok hier erg van. "Ik zei: pardon, zoveel?"

"Die heel vriendelijke meneer was ineens weg."

Op dat moment sloeg de sfeer volgens haar volledig om. "Die hele vriendelijke meneer was ineens weg. Hij keek me aan met zo'n blik van: dit bedrag moet je gewoon betalen." De monteur bleef aandringen en vroeg hoe ze wilde betalen. Laura had niet zoveel geld op haar rekening staan, maar voelde zich zo onder druk gezet dat ze toch betaalde. "Ik merkte echt: laat ik maar betalen. Die man moest gewoon weg." Omdat ze alleen thuis was, durfde ze naar eigen zeggen niet te weigeren. Ze was zelfs bang dat de man haar of haar huisdieren iets aan zou doen.

"Ik ben vooral boos op mezelf."

Laura moest haar e-mailadres achterlaten, zodat de factuur later opgestuurd kon worden. Die heeft ze nooit ontvangen. Na vertrek van de monteur belde ze meteen het bedrijf. Een medewerkster beloofde dat een manager contact zou opnemen. Ondanks meerdere telefoontjes gebeurde dat niet. De gootsteen loopt door, maar helemaal tevreden is ze zeker niet. De sifon lekt en volgens haar had de monteur ook een flinke rommel achtergelaten. Laura heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Ze wil vooral voorkomen dat anderen hetzelfde meemaken. "Ik ben vooral boos op mezelf dat ik erin ben getuind. Maar het ergste vind ik dat ik me in mijn eigen huis geïntimideerd heb gevoeld." *Laura is niet de echte naam van het slachtoffer. De echte naam van Laura is bekend bij de redactie.